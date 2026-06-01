상용 근로자 26년 만에 감소… 20, 30대 19만여명 줄어 ‘직격탄’

20대 16만명-30대 3만여명 감소
지난달 고용 안정성이 높은 상용 근로자 수가 26년 5개월 만에 감소했다. 제조업 고용 부진이 길어지는 가운데 인공지능(AI)을 활용하는 기업이 늘어나며 20, 30대 상용직 감소 폭이 두드러졌다.
2020년 팬데믹 이후 가장 많이 줄어
정보통신 종사 20대, 5만7000명↓
“AI가 신규 일자리 대체” 분석도
15일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난달 임금 근로자 중 상용 근로자는 1674만 명으로, 1년 전보다 7000명 줄었다. 상용직은 고용 계약 기간이 정해지지 않았거나 1년 이상인 근로자로, 정규직이 포함돼 안정적인 일자리로 분류된다.
상용 근로자가 감소한 것은 외환위기 영향이 이어지던 1999년 12월(―5만6000명) 이후 26년 5개월 만에 처음이다. 상용 근로자는 2000년 1월(5만 명)부터 증가 전환한 뒤 올 4월(6만2000명)까지 26년 4개월 연속 증가세였다.
20, 30대 청년 세대에서 상용직 감소가 두드러졌다. 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과 지난달 상용직에서 20대는 16만4000명, 30대는 3만4000명 줄면서 총 19만7000명이 감소했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 고용이 줄었던 2020년 12월(―21만7000명) 이후 가장 많이 줄었다.
최근 취업자 감소세가 이어지고 있는 제조업에서 감소 폭이 컸다. 지난달 20, 30대 제조업 상용 근로자는 전년 대비 각각 3만6000명, 5만6000명 줄었다.
AI가 20대 신입 일자리를 대체하는 흐름도 나타나고 있다. 20대 상용 근로자는 정보통신업에서 5만7000명 줄어들었다. 반면 비교적 경력직이 많은 30대 정보통신업 상용직은 2만6000명 늘었다. AI가 신입 채용 수요를 흡수하면서 소프트웨어 개발, 컴퓨터 프로그래밍 등 정보기술(IT) 분야 채용이 경력 위주로 이동한 것으로 보인다.
연구개발(R&D), 법무·회계 전문직이 포함된 전문·과학 및 기술서비스업 상용직 역시 20대에서 1만4000명, 30대에서 7만6000명 줄었다. 이 업종 역시 AI의 일자리 대체 영향을 받고 있는 것으로 보인다.
고용 창출 효과가 큰 제조업과 건설업의 부진이 길어진 영향도 크다. 중동 전쟁 여파로 원자재 값이 오르고 기준금리 인상 예상에 따라 시장 금리도 오르며 기업들의 부담이 커지고 있다. 전쟁이 끝나더라도 고물가, 고금리가 쉽게 개선되기 힘들어 고용 충격이 이어질 가능성이 있다.
강성진 고려대 경제학과 교수는 “최근 한국 경제 성장세는 고용 창출 효과가 적은 반도체와 해외 투자 기업 중심으로 나타나 국내 고용으로 이어지는 낙수 효과가 나타나지 않고 있다”며 “노동 제도의 불확실성을 제거해 국내 투자를 유인하는 등 내수를 회복시켜야 한다”고 했다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
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