미얀마서 광산 채굴용 폭약 폭발…어린이 포함 최소 46명 사망

미얀마 북동부의 한 건물에서 보관 중이던 광산 채굴용 폭약이 폭발해 어린이들을 포함한 수십 명이 숨지는 사고가 발생했다.
지난달 31일(현지 시간) AP통신에 따르면 미얀마 샨주(州) 북부 남캄 타운십 카웅탓 마을에서 대규모 폭발 사고가 일어났다.
폭발 현장으로 달려간 구조대원은 AP통신에 이날까지 어린이 6명을 포함한 시신 46구를 수습해 화장했다고 전했다. 부상자는 70여 명에 달하는 것으로 알려졌다.
다만 정확한 사망자 수는 집계되지 않고 있다. 미얀마 현지 매체들은 사망자 수를 50명에서 55명 사이로 보도했다.
중국 국경에서 남쪽으로 약 3km 떨어진 이 지역은 미얀마 중앙 정부와 산발적인 전투를 벌여온 소수민족 무장단체인 타앙 민족해방군(TNLA)의 통제하에 있는 곳이다.
구조당국의 조사에 따르면 폭발은 광산 작업에 사용되는 대량의 폭발물이 보관되어 있던 장소에서 발생했다.
TNLA는 텔레그램을 통해 성명을 내고 “광산 및 채석장 작업에 사용하기 위해 보관 중이던 젤리그나이트가 폭발했다”고 밝혔다. 젤리그나이트는 광산 발파와 토목 공사에 널리 사용되는 고성능 폭약이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0