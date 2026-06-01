충분히 자도 계속 피곤한 이유?…뜻밖의 원인 찾았다[건강팩트체크]

잠을 충분히 자고 업무량도 많지 않은데 피로가 계속되는 경우가 있다. 이런 만성 피로의 원인이 단순히 수면 부족이나 과로가 아니라 영양 불균형, 특히 특정 비타민 부족 때문일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
일본 오사카 공립대학교 연구진은 비타민 B12와 엽산 부족, 혈중 호모시스테인 수치 상승이 피로감과 의욕 저하와 관련될 수 있다는 사실을 발견했다.
연구 결과는 국제 학술지 ‘영양소(Nutrients)’에 게재됐다.
가노우치 히로아키 교수 연구팀은 약 600명의 일본 성인을 대상으로 혈중 호모시스테인과 비타민 B12, 엽산(비타민 B9) 농도를 측정하고 피로와 의욕 수준을 분석했다.
연구진은 참가자들의 혈액 검사를 통해 호모시스테인과 비타민 농도를 측정하고, 국제적으로 널리 사용하는 피로 평가 설문인 찰더 피로 척도(Chalder Fatigue Scale)와 시각적 아날로그 척도(VAS)를 이용해 피로와 의욕 수준을 평가했다.
또 보다 정확한 연관성을 확인하기 위해 나이와 식습관, 수면 시간, 업무량 같은 여러 요인을 함께 고려했다.
그 결과 혈중 호모시스테인 수치가 높을수록 비타민 B12와 엽산 수치는 낮은 경향을 보였다.
호모시스테인은 체내에서 생성되는 황 함유 아미노산이다. 일반적으로 체내 비타민 B12와 엽산 상태를 반영하는 지표로 사용된다. 지금까지는 주로 심혈관질환과 치매 등 신경퇴행성 질환 위험과 관련해 연구돼 왔다. 일본 연구진은 이번 연구에서 호모시스테인을 피로와 의욕 저하 상태를 평가하는 지표 중 하나로 활용했다.
연구진은 혈중 호모시스테인 수치가 높다면 겉으로는 건강해 보여도 체내에서는 비타민 부족 상태가 진행되고 있을 수 있음을 시사한다고 설명했다.
이 수치 변화에 따른 반응은 성별에 따라 달랐다. 남성은 호모시스테인 수치가 높을수록 육체적 피로감을 더 많이 호소했다. 반면 여성은 의욕 저하가 더 두드러졌다.
연구진은 비타민 B12와 엽산이 호모시스테인을 다시 메티오닌이라는 아미노산으로 바꾸는 과정에서 필수적인 역할을 한다고 설명했다. 메티오닌은 신경전달물질 생성과 세포가 에너지를 만드는 과정에 중요한 역할을 한다.
그런데 비타민 B12와 엽산이 부족하면 호모시스테인이 체내에 축적될 수 있다. 연구진은 이 과정에서 산화 스트레스와 염증 반응, 혈관 기능 이상 등을 일으켜 피로감과 의욕 저하로 이어질 위험이 있다고 설명했다.
연구진은 초가공 식품을 즐기는 식습관도 이런 문제와 관련될 수 있다고 지적했다. 초가공 식품은 가공 과정이 많고 첨가물이 포함된 경우가 많아 비타민과 미량 영양소 함량이 낮을수 있다는 것이다.
연구진은 만성 피로 문제를 해결하기 위해서는 단순히 휴식만 강조할 것이 아니라 영양 상태 평가와 식습관 개선도 함께 고려할 필요가 있다고 제안했다.
다만 이번 결과를 곧바로 “비타민 영양제를 먹으면 피로가 해결된다”는 의미로 해석해서는 안된다.
이번 연구는 관찰 연구이기 때문에 비타민 B12·엽산 부족이나 호모시스테인 증가가 직접적으로 피로를 유발한다고 단정할 수는 없다. 기존 질환이나 스트레스, 생활습관 같은 다른 요인이 영향을 미쳤을 가능성도 있다.
연구진은 향후 비타민 B12·엽산 보충이 실제 피로 개선에 도움이 되는지를 확인하기 위한 임상 연구가 필요하다고 밝혔다.
관련 논문 주소: https://doi.org/10.3390/nu18060941
박해식 기자 pistols@donga.com
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