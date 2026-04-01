[오늘의 운세/4월 14일]

● 쥐 48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 참견하지 말 것. 60년 행운이 붙는 날, 계획한 일을 추진할 것. 72년 지나치면 모자람만 못한 법. 84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 96년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다. 08년 작은 기회가 큰 성과로 이어질 수 있는 날이다. ● 소 37년 금전에 지나치게 집착하지 말 것. 49년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다. 61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만. 73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다. 85년 사소한 일에도 신중을 기할 것. 97년 무리한 욕심보다는 현재의 안정에 집중하는 것이 좋다.
● 범 38년 옛것도 좋지만 집착은 금물. 50년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 된다. 62년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승. 74년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것. 86년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식. 98년 차분하게 자신의 일을 정리하면 좋은 결과가 따른다.
● 토끼 39년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것. 51년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것. 63년 욕심이 화를 만든다. 지나친 과욕은 금물! 75년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다. 87년 우정도 좋지만 현실적으로 냉정히 판단해라. 99년 활동력이 살아나는 날로 새로운 일에 도전하기 좋다.
● 용 40년 한 번만 더 생각하고 결정지을 것. 52년 편견을 버리고 마음을 열어라. 64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다. 76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것. 88년 새것이나 유행에 관심 가져 볼 것. 00년 성급한 판단은 손해를 부를 수 있으니 신중함이 필요하다.
● 뱀 41년 옛 친구를 만나거나 행운이 찾아온다. 53년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것. 65년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 77년 오늘은 장기적 투자에 유리하다. 89년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다. 01년 작은 배려와 친절이 큰 신뢰로 돌아올 수 있다.
● 말 42년 주위 사람들과 좀 더 친밀하게 지낼 것. 54년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것. 66년 몸살이 있는 날, 건강에 적신호! 무리 하지 말 것. 78년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯. 90년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다. 02년 꾸준히 노력해 온 일이 점차 빛을 보기 시작할 수 있다.
● 양 43년 너그러운 마음으로 여유를 가질 것. 55년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것. 67년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다. 79년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다. 91년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라. 03년 생각이 많아질 수 있으나 차분히 계획을 세우면 길이 보인다.
● 원숭이 44년 욕심을 버리고 현실의 작은 것에 만족할 줄 아는 것이 행복. 56년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다. 68년 베푼 만큼 돌아온다. 80년 명예도 좋지만 실리도 중요하다. 92년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것. 04년 바쁘게 움직일수록 성과가 따르는 날, 적극적인 자세가 필요함.
● 닭 45년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다. 57년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기! 69년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의! 81년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성. 93년 감정이 풍부한 날, 충동구매나 과음주의. 05년 혼자 해결하려 하기보다 도움을 구하면 일이 수월하게 풀린다.
● 개 46년 평범한 것이 가장 좋은 것. 58년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것. 70년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 82년 마음이 가지 않으면 하지 말 것. 94년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것. 06년 창의적인 생각을 잘 활용하면 좋은 결과를 기대할 수 있다.
● 돼지 47년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 된다. 59년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다. 71년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 저녁의 출행이 좋다. 83년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯. 95년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요. 07년 조급하게 움직이기보다는 상황을 살피며 천천히 진행하는 것이 좋다.
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