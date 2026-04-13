[오늘의 운세/4월 13일]

● 쥐
48년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
60년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
72년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
84년 기분 좋은 날, 답답했던 일이 풀어진다.
96년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
08년 서두르기보다 천천히 진행하라. 감정적인 판단은 피하는 것이 좋다.
● 소
37년 행운의 여신이 함께하고 있다.
49년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
61년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
73년 작은 어려움 뒤에 큰 기쁨 온다.
85년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
97년 마음의 여유를 가지면 길이 보인다. 지나친 욕심은 화를 부를 수 있다.
● 범
38년 강함보다는 부드러움이 더 효과적.
50년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
62년 금전거래 하지 말고 투자도 자제.
74년 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요.
86년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
98년 긍정적인 마음이 행운을 부른다. 작은 일에도 감사하는 마음이 필요하다.
● 토끼
39년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
51년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받는다.
63년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
75년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
87년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
99년 잠시 휴식이 필요한 날이다. 조급함을 버리면 일이 풀린다.
● 용
40년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
52년 중요한 일은 내일을 기약해라.
64년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
76년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
88년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남의 기회.
00년 현실적인 판단이 도움이 된다. 자신의 선택을 믿고 나아가라.
● 뱀
41년 운수 좋은 날, 이제 서서히 행운이 오고 있다.
53년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
65년 직감이나 예감이 맞아 떨어진다.
77년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
89년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요.
01년 평온하게 흘러가는 하루다. 작은 변화를 느껴질 수 있다.
● 말
42년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
54년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
66년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
78년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
90년 서두르지 마라. 잠시 차 한 잔의 여유 필요.
02년 차분한 마음이 필요한 시기다. 예상보다 바쁜 하루가 될 수 있다.
● 양
43년 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생길 수 있다.
55년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
67년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
79년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
91년 감정적으로 판단하지 말 것. 충동구매나 과음은 금물!!
03년 오후에 좋은 소식이 들릴 수 있다. 이동이나 만남 속에서 기회가 있다.
● 원숭이
44년 희망의 새아침이 밝아오고 있다.
56년 오해로 인한 구설주의.
68년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
80년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
92년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
04년 새로운 시작을 고민해 볼 만하다. 노력의 결과가 보이기 시작한다.
● 닭
45년 좀 더 적극적이고 긍정적인 마인드 필요.
57년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
69년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
81년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
93년 자신감도 좋지만 겸허한 자세 필요.
05년 주변 분위기가 점차 좋아진다.마음이 한결 가벼워지는 하루다.
● 개
46년 시간이 내 편이다. 모든 것은 세월이 약이다.
58년 가끔은 일상에서 벗어나 볼 것.
70년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
82년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
94년 오늘은 정장보다 간편한 캐주얼이 좋다.
06년 인간관계에서 좋은 평가를 받을 수 있다. 평소 성실했던 모습이 인정받는 하루가 된다.
● 돼지
47년 행운이 따르는 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
59년 고질병에서 해방 되는 기상!
71년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
83년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
95년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
07년 마음이 안정되고 주변 분위기도 좋아지는 날이다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0