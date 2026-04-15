[오늘의 운세/4월 15일]

● 쥐
48년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
60년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
72년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
84년 지나친 과욕은 금물!
96년 우정도 좋지만 냉정하게 판단해라.
08년 마음을 편히 가지면 일이 순조롭다. 작은 기회가 좋은 성과로 이어진다.
● 소
37년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
49년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
61년 운이 좋은 날, 적극적으로 활동해야 얻는다.
73년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
85년 오늘은 잠시 지나온 삶을 되돌아 볼 것.
97년 서두르지 말고 차분히 진행할 것. 노력한 만큼 보람을 느끼는 날.
● 범
38년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
50년 무리하지 말고 계획한 대로 점검할 것.
62년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
74년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다.
86년 아무리 바빠도 서두르지 말 것.
98년 욕심을 줄이면 마음이 편하다. 한 가지 일에 집중하면 성과 있다.
● 토끼
39년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
51년 전통에만 머무르지 말고 변화를 줄 것.
63년 지나치면 모자람만 못한 법.
75년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
87년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
99년 주변과 협력하면 일이 순조롭다. 신중한 판단이 필요한 하루.
● 용
40년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
52년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성 된다.
64년 삶이 윤택해지고 일에 탄력이 붙는다.
76년 꾸준한 노력이 좋은 성과를 가져온다.
88년 시작은 힘들어도 결과는 좋다.
00년 마음을 넓게 가지면 고민하던 일이 점차 해결된다.
● 뱀
41년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
53년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
65년 행운이 있는 날, 미루었던 일을 실행할 것.
77년 힘을 내라 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.
89년 매사에 좀 더 적극적으로 행동할 것.
01년 사람들과 어울리면 기쁨 있고, 새로운 기회가 찾아오는 날.
● 말
42년 무리한 욕심 보다 현실에 만족할 것.
54년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
66년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
78년 작은 실리보다는 명예를 중시 할 것.
90년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
02년 지나친 욕심은 피하는 것이 좋다. 기본에 충실하면 실수 없다.
● 양
43년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
55년 운수 좋은 날, 할 수 있을 때 바로 행할 것.
67년 편견을 버리고 마음을 열어라.
79년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
91년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
03년 작은 일도 성실히 처리할 것. 정직한 태도가 좋은 결과 부른다.
● 원숭이
44년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
56년 독단적인 결정과 행동은 자제할 것.
68년 겉치레 보다는 마음 편한 것이 좋다.
80년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
92년 변화를 두려워하지 말라.
04년 한 번 더 생각하고 결정할 것. 편견을 버리면 좋은 인연 생긴다.
● 닭
45년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
57년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
69년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
81년 일은 바쁘지만 즐거운 인생.
93년 멀리서 구하기보다 가까이에서 찾을 것.
05년 포기하지 말고 끝까지 노력할 것. 새로운 변화가 도움이 된다.
● 개
46년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
58년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
70년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
82년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
94년 사소한 일도 꼼꼼하게 체크하고 신중을 기할 것.
06년 장기적인 계획 세우기 좋다. 조금씩 운이 좋아지는 흐름.
● 돼지
47년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
59년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
71년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
83년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다.
95년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
07년 주변과 화목하면 마음이 편하다. 무리한 일은 피하는 것이 좋다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0