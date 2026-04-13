“내 명예를 걸고 김용은 무죄”…친명계 대거 나서 법원 압박

김용, 공소취소 국조특위 간담회서
“경기지역 재보선 선정되면 좋겠다”
김현·김현정·황명선·이건태 등 참석
“대법원, 김용 일하게 빨리 선고하라”
“김용 전 민주연구원 부원장은 제 명예를 걸고 무죄다”(김기표 의원)
“대장동·위례신도시 모든 사건이 윤석열 사단 정치검찰에 의해 짜여지며 오로지 이재명을 죽이기 위해서 김용과 정진상의 사건들을 조작하고 기소까지 했다”(황명선 최고위원)
이재명 대통령의 측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 “솔직히 말하면 (국회의원) 보궐선거에 출마하고 싶고, 출마할 예정”이라고 밝혔다. 김 전 부원장은 이날 국회에서 ‘정치검찰 조작기소 관련 김용 기자간담회’를 열고 이같이 말했다. 김 전 부원장의 기자간담회에는 더불어민주당 ‘윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사특별위원회(국조특위)’ 소속 의원들이 대거 참석했다. 이들은 “김용은 무죄”라며 공개 엄호에 나섰다.
김 전 부원장의 기자간담회는 민주당 원내대표회의실에서 열렸다. 민주당 소속 국회의원들이 당의 정책 등을 결정하는 장소다. 김 전 부원장은 이 자리에서 “제가 경기도에서 활동해서 몇 차례 말했지만 경기도 (내 지역이) 제가 활동하고 싶은 지역으로 선정됐으면 좋겠다“며 ”절차에 따라 당에서 (출마지가) 결정된다면 저는 열심히 임할 생각“이라고 말했다.
이날 기자간담회에는 김현정 김현 김문수 박해철 이건태 조계원 황명선 의원 등 당내 친명(친이재명)계가 다수 참석했다. 김 전 부원장의 국회의원 재보궐 선거 출마를 지지한다는 뜻으로 막강한 세를 과시한 것으로 풀이된다. ‘정치검찰 조작기소 대응 특별위원회’(특위) 소속 원외 위원인 김 전 부원장의 변호인 신알찬 변호사와 김성진 변호사도 참석했다.
10여 명의 의원들은 “김용은 무죄”라는 표현을 반복하며 김 전 원장을 지지했다. ‘국조특위’를 통해 사건 조작 정황이 드러났다는 점을 강조하면서다. 김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 2심까지 유죄를 선고 받은 상태다. 그런데 간담회에 참석한 의원들은 대법원이 무죄를 선고해야 한다는 주장까지 했다.
특히 민주당 최고위원인 황명선 의원은 김 전 부원장의 손을 맞잡으며 “윤석열 정권 이후 대장동·위례신도시 모든 사건이 윤석열 사단 정치검찰에 의해 짜여지며 오로지 이재명을 죽이기 위해서 김용과 정진상의 사건들을 조작하고 기소까지 했다”고 주장했다. 이어 ”(김 전 부원장이) 당에 와서 이재명 정부 성공을 위해 열심히 해주면 좋겠다“고 했다.
김 전 부원장 1심 변호인으로 일했던 김기표 의원도 ”실체가 없는 무죄 사건인 만큼 대법원은 하루라도 빨리 실체에 맞는 정의로운 판결을 해야 한다“며 ”김 전 부원장이 정확한 위치에서 일할 수 있도록 하는 게 법원의 의무이고 김 전 부원장은 제 명예를 걸고 무죄“라고 주장했다.
정진욱 의원은 대법원을 향해 “즉시 재판 기일을 잡아 무죄를 선고해야 한다”고도 압박했다. 경기 안산을이 지역구인 김현 의원은 “언론으로부터 외면받아 국민에게 제대로 전달되지 않은 사실이 많다”며 “김 전 부원장이 제역할을 할 수 있도록 대법원이 빠른 시일 안에 역할해주길 바란다”고 말했다.
김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자들로부터 금품을 받은 혐의로 1·2심에서 유죄를 선고받았다. 현재 대법원 상고심이 진행 중이다. 이 같은 상황에 대해 그는 “판결이 안 나서 출마는 무리가 아니냐고 궁금해 할 것 같은데 지금 기자회견을 왜 했겠나. 국정조사를 왜 하나”라며 “국정조사라는 역사적인 사건을 통해 (진실을) 낱낱이 밝히고 기록 중”이라고 강조했다. 그러면서 “자신 있게 저의 결백함(을 증명할 것)”이라고 덧붙였다.
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