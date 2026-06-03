월드컵 홍보로 덧칠된 고래 벽화…美작가, FIFA에 380억원 소송

미국 텍사스주 댈러스의 한 건물에 대형 고래 벽화를 그린 예술가가 국제축구연맹(FIFA) 등을 상대로 2500만 달러(약 380억 원) 규모의 소송을 제기했다. 2026 북중미 월드컵 개최 도시 중 하나인 댈러스에 월드컵 홍보물이 제작되는 과정에서 자신의 벽화가 불법적으로 훼손됐다는 게 이유다.
3일 미국 스포츠 전문매체 ESPN 등에 따르면 환경 예술가 와일랜드 씨는 지난달 8층 높이의 주차장 건물에 그려진 자신의 대형 벽화인 ‘수영하는 고래’에 인부들이 파란색 페인트로 덧칠하자 텍사스 연방법원에 소송을 냈다. 그는 “FIFA와 건물주, 건물 관리 회사가 내게 동의를 받지 않고 벽화를 훼손했다. 예술 작품 훼손은 예술가는 물론 지역 사회에도 큰 비극”이라고 주장했다.
이 벽화는 해양 오염에 대한 경각심을 일깨우기 위해 그가 그린 100점의 연작 중 하나다. 실물 크기의 고래가 수영하는 모습이 그려진 이 작품의 크기는 테니스 코트 6개와 맞먹는 1580㎡ 에 달한다. 벽화가 지워졌다는 사실이 알려지자 댈러스 지역의 공공 예술 작품 보호를 촉구하는 온라인 청원에 2700여 명이 서명했다.
북텍사스 FIFA 월드컵 조직위원회는 최근 성명에서 “월드컵을 축하하고 열기를 고조시키기 위해 해당 벽화를 새로운 예술 작품으로 교체하고 있다”고 설명했다. ESPN에 따르면 FIFA는 “우리와 관계 없는 일이다. 이번 일과 관련된 모든 문의는 개최 도시 조직위원회에 해달라”며 발을 뺐다.
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