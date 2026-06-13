韓기업 “이탈리아 정부 문제 해결 속도는 세계에서 가장 빠른 페라리”

김용범 대통령정책실장이 12일(현지 시간) ‘한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블’에서 양국 참석자들이 “한국과 이탈리아의 협력 관계가 인공지능(AI) 혁명과 공급망 재편의 시대를 맞아 새로운 차원의 도약이 필요하다는것에 공감했다”고 밝혔다.
김 실장은 이날 이탈리아 로마 현지 브리핑에서 “특히 항공우주, AI, 반도체 등 첨략·첨단산업, 친환경 연료 등 에너지·인프라, 바이오, 뷰티, 푸드 등 미래유망 소비재 분야에서 새로운 협력 가능성을 모색했다”며 이같이 밝혔다.
김 실장은 참석자의 주요 발언도 소개했다. 이재용 삼성전자 회장은 “이탈리아는 삼성에게 특별한 국가라”라며 “밀라노 가구쇼 등은 놀라운 영감의 원천이 됐으며 삼성의 Chief Design Officer도 이탈리아 출신”이라고 말했다. 이어 “과학강국인 이탈리아와 기술혁신의 한국이 힘을 합치면 다양한 첨단 산업분야에서 협력 확대가 가능할 것”이라고 했다. 구자은 LS그룹 회장은 “북아프리카-유렵 연결하는 지중해 허브라는 중요성을 가진 이탈리아와 전력인프라 분야에서 실질 성과 만들어가기 위해 노력하겠다”고 했다.
성 김 현대자동차 사장은 “최초의 독자모델인 ‘포니’의 디자인 협력에서 시작된 양국 간 협력이 미래 모빌리티와 전동화 분야의 전략적 협력으로 발전하 고 있다”고 소개했다. 최수연 네이버 대표는 이탈리아가 독자적 AI 생태계 구축을 추진하는 것을 언급하며 “AI와 디지털 플랫폼을 기반으로 이탈리아 디지털 생태계 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.
문재영 HD건설기계 사장은 “EU산으로 한정됐던 초감가상각제도 개선 문제가 양국 정상회담에서 논의되면서 신속히 해결된 것에 대해 양국 정부에 감사하다”며 특히 이탈리아 정부의 문제 해결 속도를 세계에서 가장 빠른 페라리에 비유하기도 했습니다.
이 대통령은 기업인의 모든 발언이 끝나자 “대전환기에는 가치를 공유하는 국가 간 연대와 협력이 중요하다”며 “역동적으로 변화하는 세계질서 속에서 한국과 이탈리아가 함께 발전해나가기를 기대하고 그 과정에서 기업인들의 중추적 역할을 기대한다”고 말했다.
이 대통령은 비즈니스 라운드 테이블이 끝나고 대통령께서 즉석에서 한국 기업인들만 따로 사후 간담회를 개최했다. 이 대통령은 “국빈 방문 시에 많은 기업인들이 직접 참석해 이렇게 양국 간의 비즈니스 라운드테이블을 실질적으로 개최하게 된 것에 대해서 감사하다”고 말했다. 이날 사후 간담회가 열린 호텔에선 ‘한국2 : 체코1 축하합니다’는 케이크를 마련해줬다.
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