‘AL 홈런왕 경쟁’ 양키스 에런 저지, 갈비뼈 부상으로 결장

미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그(AL) 홈런왕 경쟁 중인 에런 저지(34)가 갈비뼈 부상으로 선발 라인업에서 제외됐다.
AP통신 등 미국 언론들은 3일 저지가 팀 휴식일이었던 전날 검진을 받았고, 오른쪽 갈비뼈 부분 타박상 진단으로 4일 추가 진료를 받을 예정이라고 전했다. 이날 저지가 결장한 양키스는 클리블랜드를 상대로 치른 안방경기에서 4-9로 패했다.
에런 분 양키스 감독에 따르면 저지는 이미 수 주 전부터 통증을 겪었다. 분 감독은 “(저지가) 지난 몇 주 동안 어깨 통증으로 고생해 왔다”며 “그러다 새크라멘토에서 치른 (애슬레틱스와의) 31일 경기부터는 그의 스윙 등을 보면서 통증이 좀 더 심해졌다고 판단했다”고 말했다.
저지는 2019년에도 같은 부위에 부상을 입은 적 있다. 그해 9월 경기 중 다이빙 캐치를 한 뒤 오른쪽 가슴과 어깨 부위에 불편감을 느꼈다. 당시엔 염증 정도로 여겼으나 이듬해 3월까지 통증이 지속되자 추가 검진을 실시했고 오른쪽 갈비뼈에 피로골절이 발견돼 2주간 휴식을 취했다. 다만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 시즌 개막이 7월로 연기되면서 부상 여파로 정규시즌 경기에 결장하진 않았다.
저지는 2일 현재 아메리칸리그 홈런 부문 공동 3위로 일본인 거포 무라카미 무네타카(20개·1위) 등과 홈런왕 경쟁 해오고 있는 상황이었다. 한편 무라카미도 지난달 31일 오른쪽 허벅지 뒤 근육(햄스트링) 통증으로 10일짜리 부상자 명단에 올랐다.
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