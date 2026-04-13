한동훈, 전재수 겨냥 “내가 尹배신? 李가 계엄하면 안 막을거냐”

한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 더불어민주당 전재수 의원을 향해 “이재명 대통령이 계엄하면 한동훈처럼 막지 않을 것이냐”고 되물었다. 전 의원이 “한 전 대표가 윤석열을 배신했다”고 말한 것에 대한 반박이다.
이날 한 전 대표는 페이스북을 통해 “전 의원이 제가 윤 전 대통령의 계엄을 막은 것을 두고 ‘한동훈이 윤 전 대통령을 배신했다’고 말했다”며 이같이 밝혔다. 그는 “민주당에 전 의원 같은 계엄 옹호 ‘윤 어게인’ 세력이 있다”고도 주장했다.
앞서 전 의원은 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 “한 전 대표는 무조건 원내에 입성해야 되는 정치적 이익을 위해 윤석열 대통령과 싸우다가 결국은 윤석열을 배신했다”고 비판했다.
그는 이어 “국민의힘 당 대표를 했음에도 불구하고 국민의힘과 싸우다가 제명당하고 끊임없이 싸움하는 한 전 대표는 북구 주민들의 선택을 받기 어렵지 않겠느냐”고 했다. 한 전 대표가 자신의 지역구인 부산 북갑 국회의원 재보궐 선거 출마를 시사한 것에 대해 견제구를 날린 것이다.
이에 한 전 대표는 “전 의원은 본인 기준대로 하면 이 대통령이 장관도 시켜주고 국회의원에 시장 공천까지 받은 대단한 은혜를 입었으니, 전 의원은 이 대통령이 계엄하면 제가 그랬던 것처럼 막지 않을 것이냐”고 재차 물었다.
그러면서 전 의원의 금품 수수 의혹도 끄집어냈다. 그는 “말 돌리지 말고 까르띠에 받았는지 말하라”며 “안 받았다고 거짓말하면 어차피 당선무효가 될 것”이라고 했다. 2018년 8월 통일교 측으로부터 785만 원 상당의 까르띠에 시계를 수수했는 의혹에 대한 답변을 요구한 것이다. 다만 10일 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)는 관련 의혹에 대해 무혐의 결론을 내렸다.
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