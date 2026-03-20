‘KBO MVP’ 폰세, 시범경기 평균자책점 0.66… 토론토 선발 로테이션 ‘확정’

지난해 한화 유니폼을 입고 한국프로야구를 평정한 뒤 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 복귀한 코디 폰세(32·토론토)가 시범경기에서 연일 호투를 이어가고 있다.
폰세는 20일 미국 플로리다주 더니든의 TD볼파크에서 열린 뉴욕 양키스와의 시범경기에 선발 등판해 5와 3분의2이닝 1피안타 무4사구 5탈삼진 무실점으로 상대 타선을 틀어막았다. 65개의 투구 중 스트라이크가 44개나 될 정도로 공격적인 피칭이었다.
3회까지 ‘퍼펙트’ 행진을 이어가던 폰세는 4회초 선두타자 아메드 로사리오(31)에게 유격수 방면 내야 안타를 내줬다. 이 안타가 이날 유일한 피안타였다. 토론토가 11-0 대승을 거두면서 폰세는 승리투수가 됐다.
폰세는 지난달 26일 디트로이트전 1이닝 무실점을 시작으로 이날까지 시범경기 5경기에 등판해 13과 3분의2이닝을 던지는 동안 자책점은 2점밖에 주지 않았다. 이날까지 평균자책점은 0.66에 불과하다.
토론토는 지난해 월드시리즈에 진출한 강팀이다. 7차전까지 가는 접전 끝에 LA 다저스에 3승 4패로 패한 토론토는 올해 다시 정상에 도전한다. 폰세는 쟁쟁한 투수들이 즐비한 토론토에서 선발 한 자리를 꿰찼다. 지난해 신인으로 센세이셔널을 일으킨 트레이 예새비지(22)가 부상으로 개막전 출전이 어려운 가운데 폰세는 케빈 가우스먼(35), 딜런 시즈(31), 맥스 셔저(42) 등과 함께 선발 로테이션에 포함됐다.
폰세는 지난해 한화 유니폼을 입고 17승 1패 평균자책점 1.89 탈삼진 252개를 기록하며 투수 4관왕(다승, 평균자책점, 탈삼진, 승률)에 올랐다. 한 시즌 최다 탈삼진과 한 경기 최다 탈삼진(18탈삼진) 기록도 갈아치웠다. KBO리그에서 압도적인 투구를 보여준 폰세는 토론토와 3년 3000만 달러(약 446억 원) 계약하며 빅리그에 복귀했다.
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