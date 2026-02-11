로건·해맥 美연은 총재, 금리 동결 가능성 시사

미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 결정하는 지역 연방준비은행(연은) 총재들이 상당 기간 금리 동결이 필요하다는 시각을 보이고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 금리 인하를 압박하는 가운데 연준의 금리 동결 기조가 당분간 유지될 수 있다는 전망이 나온다.
10일(현지 시간) 로리 로건 댈러스 연은 총재는 텍사스주 오스틴에서 열린 행사에서 “현 통화정책은 물가안정과 고용 극대화라는 연준의 두 가지 목표 중 어느 쪽의 위험에도 대응 가능한 적절한 위치에 있다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로 수개월간 인플레이션 둔화와 노동시장 안정 여부를 지켜볼 것”이라며 “만약 그렇다면 추가 금리 인하가 필요하지 않음을 시사한다”고 했다. 그는 또 노동시장 추가 냉각 시 금리 인하 가능성을 열어두면서도 “(현재로선) 인플레이션이 완고하게 높은 수준에 머물 가능성이 더 우려된다”고 말했다.
베스 해맥 클리블랜드 연은 총재도 이날 오하이오주 클리블랜드에서 열린 포럼에서 “현 수준에서 금리를 유지하며 상황 전개를 관찰하는 게 바람직하다”며 금리 동결 필요성을 시사했다. 해맥 총재는 현 기준금리가 경제를 과도하게 억제하거나 촉진하지 않는 수준이라고 평했다. 그는 “기준금리를 조정하는 것보다 안정적으로 유지하며 최근 금리 인하의 경제 영향을 지켜보는 걸 선호한다”고 했다.
로건 총재는 매파(금리 인상 선호), 해맥 총재는 매파적 중립 성향으로 각각 분류된다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed‧연준)의 금리결정기구인 FOMC에는 연준 의장을 포함한 이사 7명과 지역 연은 총재 12명이 참여한다. 이 중 금리결정 투표권은 연준 이사 7명과 뉴욕을 비롯한 연은 총재 5명 등 12명만 갖는다.
