아늑한 둘레길-영어특화 도서관… 동네 품격 쑥

동네 얼굴 바꿀 새로운 랜드마크 속속 등장
서울 곳곳에서 동네의 얼굴을 바꿀 새로운 랜드마크가 속속 등장하고 있다. 도봉구(구청장 오언석)는 자연을 품은 산책 인프라를 확장하며 시민 일상의 품격을 높이고, 영등포구(구청장 최호권)는 문화·교육 중심지로서의 역할을 강화하며 미래형 도서관을 선보일 채비를 하고 있다. 시민의 일상과 여가를 더욱 풍성하게 만들어 줄 새로운 시설과 공간들을 만나보자.
[도봉구] 초안산 둘레길 일부 구간 선개통
[영등포구] 3월 개관할 도서관 막바지 공사
서울 시민이 사랑하는 둘레길로
도봉구는 도봉산에서 서울아레나를 거쳐 서울 둘레길로 이어지는 총 길이 21.3㎞의 순환 산책로인 ‘도봉둘레길 2.0’의 핵심 구간인 초안산 일부 구간의 둘레길을 최근 먼저 개통했다. 지난달 30일 초안산 하늘꽃정원에서 열린 개통식에는 오 도봉구청장을 비롯해 지역 주민 약 300여 명이 참석해 개통을 축하했다.
도봉둘레길 2.0은 구가 2022년부터 추진해 온 사업. 이 가운데 초안산 구간의 둘레길은 총 2.16㎞이다. 이번에 먼저 개통되는 구간은 △창3동 어린이집∼초안산 하늘꽃정원(약 640m) △창골축구장 일대(약 580m) △초안산 세대공감 인근(약 540m)으로, 총 1.76㎞ 구간이다.
자연경관과 어울리도록 나무 데크로 조성된 바닥을 통해 쾌적하고 매력적인 산책로로 재탄생했다. 정원도 함께 조성돼 아늑한 분위기를 연출하며, 야간 산책에도 무리가 없도록 조명시설도 새롭게 설치했다.
오 구청장은 “도봉둘레길이 구민뿐 아니라 서울 시민 모두에게 사랑받는 명소가 될 수 있도록 막바지에 이른 사업을 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.
영어 특화 공간 갖춘 도서관 온다
영등포구는 여의도의 새로운 문화 거점이 될 ‘여의도 브라이튼 도서관(가칭)’의 마무리 공사에 속도를 내고 있다. 이 도서관은 3월 말 개관할 예정.
옛 MBC 부지 복합개발사업으로 기부채납 받은 공간에 1050평 규모로 조성되는 이 도서관은 △열린 서가 △영어특화 공간 △다목적 주민 소통 공간 △영어 전용 서울형 키즈카페 등 다양한 연령층의 구민을 위한 수준 높은 복합 문화공간을 두루 갖춘 것이 특징.
지난해 9월 착공한 이후 가장 난이도 높은 설비 공사가 마무리되면서 구는 최근 도서관 공간을 구성하는 실내 인테리어에 공을 들이고 있다. 특색 있는 도서관 공간은 주민과 학부모, 교사, 도서관 전문가 등으로 구성된 자문위원회의 의견을 수렴해 설계됐다.
최 구청장은 “전국 최고 수준의 도서관 인프라와 운영 역량을 바탕으로, 여의도 브라이튼 도서관도 구민 모두가 자부심을 느끼는 명품 도서관으로 만들겠다”고 밝혔다.
김재성 기자 kimjs6@donga.com
