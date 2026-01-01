전국 최초로 제주에서 고향사랑기부 ‘100억 원’ 돌파

전국 최초로 제주에서 고향사랑기부금 모금액이 100억 원을 돌파했다. 1일 제주특별자치도에 따르면 2025년 고향사랑기부금이 100억 원(모금 건수 9만9329건)을 넘었다. 전년 모금액(35억9243만 원)보다 173% 많은 액수이며, 제도 시행 3년간 누적 모금액 154억 원을 달성했다.
제주도는 올해 처음으로 지정 기부제를 도입해 7개 사업에 18억 원을 모금했으며, 지난달 30일 자로 모든 사업의 모금을 완료했다. 이는 올해 전국 지방자치단체 가운데 산불 피해 복구 지정 기부를 제외한 지정기부금 사업 중 최대 규모의 모금 실적이다.
오영훈 지사는 “전국에서 보내준 100억 원의 응원은 제주가 국민의 마음속 고향이라는 것을 보여준 의미 있는 성과”라며 “도민 여러분이 함께 이룬 성과인 만큼 아름다운 제주의 가치를 지키고 도민들의 삶에 보탬이 되도록 소중하게 사용하겠다”고 말했다.
제주고향사랑기부는 ‘고향사랑e음’과 ‘웰로’, NH올원뱅크, KB스타뱅킹 등 온라인 채널과 전국 농·축협 및 농협은행 창구에서 참여할 수 있다. 연간 10만 원 이상 기부자에게는 ‘탐나는 제주패스’가 자동 발급돼 공영·민영 관광지 60여 곳에서 무료 또는 할인 혜택이 제공되며, 2년 이상 연속 기부자에게는 최대 3명까지 동반 혜택이 확대된다.
