‘지선 이후 합당’이 대통령 뜻?…강득구 SNS에 정치권 들썩

친김민석 강득구 최고위원 SNS에
“홍익표가 전한 李 입장은 통합 찬성
합당 수임기구 준비하면 좋겠다고 해”
실제로 與 ‘연대·통합 준비위’ 구성
姜 2분만에 삭제…靑 당무개입 논란
더불어민주당 강득구 최고위원이 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “지방선거 이후 합당은 대통령의 바람”이라는 글을 올렸다 빠르게 삭제한 것을 두고 “사실 확인이 안 된 상태에서 잘못 올려진 것”이라고 해명했다. 당 일각에선 민주당과 조국혁신당의 합당에 제동이 걸린 가운데 청와대의 ‘당무 개입’이 있었던 것 아니냐는 의문이 제기된다.
강 최고위원은 11일 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “사실 관계가 확인이 안 된 상태에서 (글을) 올린 거라 바로 내리라고 했다”며 “심려를 끼쳐 죄송하다”고 밝혔다. 이어 김민석 국무총리에게 보고하는 내용이었냐는 질문에는 “그런 것은 전혀 아니다”고 답했다.
강 최고위원은 전날 자신의 SNS에 “홍익표 수석이 전한 대통령의 입장은 ‘통합 찬성’”이라며 “합당에 관한 입장을 발표하면 바로 합당에 관한 수임기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령의 입장까지 전달받았다”고 적었다. 이어 “그 전제에서 정 대표는 통합 추진을 위한 논의 기구를 양당 사무총장이 맡고 논의 기구와 연동된 실무 기구를 함께 구성하자는 의견을 제시했다”고 했다.
실제로 정청래 대표는 전날 비공개 최고위 후 “연대와 통합을 위한 추진 준비위원회 구성을 결정했다”며 지방선거 후 준비위원회 중심으로 통합 추진하겠다는 방침을 밝혔다. 강 최고위원이 전한 대통령의 뜻대로 수임 기구를 설치해 지선 이후 본격적으로 합당 논의를 이어가게 된 것이다. 당 지도부 관계자는 “진위여부에 따라 청와대의 당무개입 논란이 나올 수 밖에 없는 내용”이라고 했다.
강 최고위원은 “김 총리가 말한 부분과 편차가 있는 것 같다”며 “대통령의 정확한 입장을 확인할 필요는 있다고 생각하나 홍 수석이 정한 내용이었다”고 전했다. 강 최고위원은 글을 게시한지 2분 만에 게시글을 삭제했다. 정치권에선 김 총리의 최측근인 강 최고위원이 김 총리에게 보낼 메시지를 실수로 SNS에 게시한 것 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다.
조국혁신당은 “상당한 파장이 있을 수 있다”는 입장을 밝혔다. 박병언 선임대변인은 “작성자가 왜 이런 해프닝이 벌어졌는지 해명해 주셔야 하지 않을까 싶다”며 “저희도 입장을 기다리고 있는 상황”이라고 말했다. 이어 “강 최고위원이 쓴 건지도 확인을 못하고 있는데 상당한 파장이 있을 수 있는 내용이 담겨있었다”며 “조국혁신당도 예의주시하고 있다”고 했다.
