대한주택건설협회 신임 회장에 김성은 덕진종합건설 대표 당선
동아일보
입력
2025-12-18 15:40
2025년 12월 18일 15시 40분
이축복 기자
대한주택건설협회는 18일 여의도 FKI타워에서 열린 정기총회에서 김성은 덕진종합건설 대표이사(61·사진)가 신임회장으로 당선됐다고 밝혔다. 임기는 내년 1월부터 3년간이다.
이축복 기자 bless@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
