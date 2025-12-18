대한주택건설협회 신임 회장에 김성은 덕진종합건설 대표 당선

대한주택건설협회는 18일 여의도 FKI타워에서 열린 정기총회에서 김성은 덕진종합건설 대표이사(61·사진)가 신임회장으로 당선됐다고 밝혔다. 임기는 내년 1월부터 3년간이다.
이축복 기자 bless@donga.com
