구준엽, 서희원과 두번째 결혼기념일 “약한 모습 보여 미안”

강원래 인스타그램

또한 강원래는 구준엽이 아내 서희원의 이름을 휴지에 적어 내려간 장면도 공개했다. 구준엽은 행사장 대기실에서 한국 가수의 노래를 반복해 들으며 울었고 글을 쓰고 있었다고 강원래는 밝혔다. 강원래는 “제가 정리하러 그 자리에 가보니 ‘서희원’이라 쓴 종이가 보였다”며 “쓰레기로 버려질까 싶어 챙겨놨다”고 했다.