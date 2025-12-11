국힘 “통일교 의혹 정점에 누가 있겠나” 李겨냥 특검 요구

국민의힘은 통일교가 정치권 인사들에게 금품을 제공했다는 의혹이 확산되는 것과 관련해 “정점에 누가 있겠느냐”고 이재명 대통령을 겨냥하며 특검을 요구했다.
국민의힘 장동혁 대표는 11일 최고위원회의에서 “민중기 특검의 선택적 수사와 대통령 사전 보고 여부, (이 대통령의) 국무회의 (종교단체 해산 관련) 발언 경위에 이르기까지 특검을 통해 진상을 밝혀야 할 심각한 국정농단”이라며 “민주당은 피하지 말고 특검을 수용하기 바란다”고 밝혔다. 이어 “이 대통령이 민주당 대표 시절 통일교 핵심 인물에게 직접 임명장을 수여하는 영상까지 있다. 이 사건의 정점에 과연 누가 있겠는가”라고 했다.
국민의힘은 이 사건을 ‘통일교 게이트’로 규정하고 더불어민주당에 특검 수용을 압박해나간다는 방침이다. 송언석 원내대표는 “전 장관 개인의 일탈로 끝낼 문제가 아니다”라며 “이 사건은 이제 ‘통일교 게이트’ ‘이재명 게이트’로 확산되는 상황”이라고 말했다.
이날 국민의힘은 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관과 ‘성명 불상의 전·현직 민주당 의원’들을 정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의로 경찰에 고발했다. 곽규택 법률자문위원장은 서울경찰청에 고발장을 제출하면서 “경찰이 수사 의지가 있다면 이번 주 내로 압수수색을 해야 한다”고 주장했다. 개혁신당 이준석 대표도 특검을 제안하며 “동일한 사안으로 (국민의힘) 권성동 의원이 구속돼 있는 상황에서 민주당이 특검을 거부할 명분은 없다”고 했다.
민주당에선 일단 경찰 수사를 지켜봐야 한다는 반응이 나왔다. 친명(친이재명) 핵심으로 꼽히는 민주당 김영진 의원은 “경찰청 국가수사본부에서 수사 진행을 하고, (특검) 필요성 여부에 대해선 다시 한번 검토를 해 봐도 될 것”이라고 했다.