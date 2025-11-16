KB금융, ‘싱가포르 핀테크 페스티벌’ 참여…핀테크 기업 해외 진출 지원

KB금융그룹은 이달 12~14일 아시아 최대 규모의 핀테크 행사인 ‘싱가포르 핀테크 페스티벌 2025’에서 금융위원회와 함께 ‘K-핀테크 공동관’ 부스를 운영하고 데모데이를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 금융위가 주최하고 한국핀테크지원센터가 주관하는 ‘2025 핀테크 특화 해외진출 프로그램’의 일환으로 진행됐다. KB금융은 이번 민·관 협력 행사를 통해 국내 유망 핀테크 기업의 해외 진출을 위한 발판을 마련했다.
싱가포르 핀테크 페스티벌 2025는 싱가포르 통화청(MAS·Monetary Authority of Singapore)이 주최하고 134개 국에서 6만5000명이 방문하는 세계 최대 규모의 핀테크 전시회다. 전 세계 핀테크 기업들이 참가해 최신 기술과 혁신적인 솔루션을 소개하는 자리로 평가받는다.
이번 프로그램에 참여한 10곳의 스타트업은 △금융데이터(링크알파코리아·머니스테이션·식파마·앤톡·팀리미티드) △디지털 자산(하이카이브) △송금·결제(모인·아이오로라) △인증·보안 솔루션(아톤·테이텀) 등이다. 이들은 인공지능(AI)에 바탕을 둔 혁신 기술 역량과 글로벌 비즈니스 모델을 갖추고 있어 현지 시장으로부터 큰 관심을 받았다.
KB금융은 13일 현지에서 핀테크 기업이 파트너사를 발굴하고 투자 유치 기회를 확보할 수 있도록 ‘K-핀테크 싱가포르 데모데이’도 운영했다.
KB금융 관계자는 “앞으로도 KB금융은 글로벌 네트워크 인프라와 준비된 자본시장 리더십을 적극적으로 활용해 국내 기업들이 적기에 자금을 공급받고 새로운 시장을 개척할 수 있는 ‘성장 사다리’ 역할을 충실히 이행할 것”이라고 말했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
