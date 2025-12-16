美상무, 고려아연 테네시 10조 투자에 “미국의 큰 승리”

하워드 러트닉 미국 상무장관이 15일(현지 시간) 고려아연이 미국 테네시주에 74억3200만 달러(약 10조9500억원)를 투자해 대규모 제련소를 건설하기로 한 것에 대해 “미국의 큰 승리다. 이것이 바로 우리가 이기는 방식”이라고 밝혔다.
그는 이날 자신의 X에 올린 성명에서 “도널드 트럼프 미국 대통령은 우리 국가 안보를 강화하고 산업 기반을 재건하며 외국 공급망 의존을 끝내는 핵심광물 계약을 체결했다”며 이같이 말했다.
이어 “미국에서 연간 54만 톤의 필수 자재를 생산하는 최첨단 핵심 광물 제련소 및 가공 시설을 테네시에 건설하기 위한 대규모 투자를 고려아연과 함께 발표했다”며 “해당 광물은 방어 시스템, 반도체, 인공지능(AI), 양자 컴퓨팅, 자동차, 데이터센터, 첨단 제조업 등 미래에 가장 중요한 기술들을 작동시킬 것”이라고 강조했다.
러트닉 장관은 또 “갈륨, 게르마늄, 인듐, 안티몬, 구리, 은, 금, 아연과 더 많은 것들이 모두 미국 땅에서 생산돼 전투기와 위성부터 반도체 제조공장과 전력망까지 모든 것을 지원한다”며 “여기(미국)서 만들고 공급망을 확보하며 훌륭한 일자리를 창출하고 미국을 산업 및 기술 리더로 유지하는 것”이라고 설명했다.
그러면서 “미국을 위한 또 하나의 거대한 승리를 거둔 트럼프에게 축하를 보낸다”고 했다. 테네시는 트럼프 지지세가 강한 공화당 우세 지역이다. 우리나라 기업 중에서는 LG전자가 클락스빌에 가전제품 공장을 운영하고 있다.
한편 고려아연은 한국 시간으로 15일 이사회를 열고 테네시 제련소 건설 투자건을 의결했다. 회사는 이후 보도자료를 통해 “미 국방부(전쟁부) 및 상무부와 전략적 파트너십을 체결하고 미국 테네시주 클락스에 65만㎡의 대규모 제련소 건설을 위한 공동 투자에 나선다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
