전쟁기념관, 올해 관람객 300만 명 돌파

연말까지 350만 명 전망… 3년 연속 연간 최다 관람객 갱신

올해 5월 5일 어린이날 행사 모습
올해 5월 5일 어린이날 행사 모습
전쟁기념관 전경
전쟁기념관 전경
6월 6일 현충일 그림대회 행사 모습
6월 6일 현충일 그림대회 행사 모습
전쟁기념사업회(회장 백승주, 이하 사업회)가 운영하는 전쟁기념관(이하 기념관)이 26일 오후 2시경 올해 누적 관람객 300만 명을 돌파했다.

작년 누적 관람객 수 300만 명을 돌파한 시점보다 약 2개월 앞서 300만 명을 돌파한 기록이다. 연말까지는 350만 명 이상이 기념관을 찾을 것으로 전망된다. 이는 지난해 307만 명보다 약 14% 증가한 수치로, 기념관은 3년 연속 연간 최다 관람객 기록을 갱신하게 됐다.

개관 이래 역대 최다 관람객 수는 △ 2018년 237만 명 △ 2023년 286만 명 △ 2024년 307만 명이며, 1994년 개관 이후 누적 관람객 수는 약 4500만 명이다.

올해 신규 및 재방문 관람객 증가에는 우수한 전시 콘텐츠, 전 연령층 대상 교육 프로그램, 다양한 문화행사가 크게 기여했다.

기념관은 올해 상설전시관 「기증실」과 「6·25전쟁 지도자실」을 새롭게 단장해 공개했으며, 유아부터 성인까지 전 연령층을 대상으로 약 30개의 교육프로그램을 운영했다. 특히 안보·사회·경제·문화 등 다양한 분야 전문가를 초청하는 〈용산특강〉과 수료 시 기념관 ‘객원 안보해설사’ 자격증을 받을 수 있는 〈KWO 전문안보과정〉 프로그램이 높은 호응을 얻었다.

어린이날 문화축제, 현충일 그림그리기대회, 국군정례행사, 유엔참전기념행사 등 다양한 문화행사도 관람객 증가에 기여했다. 특히 올해 현충일에는 하루 동안 4만1336명이 방문해 개관 이후 일일 최다 관람객 수를 기록했다.

백승주 사업회장은 “기념관을 찾아주신 국민 한 분 한 분의 관심과 성원이 오늘의 기록을 만들었다”며 “앞으로도 기념관이 국내외 관람객 모두에게 열려 있는 안보교육의 장이자, 평화의 메시지를 전하는 대한민국 대표 문화공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
