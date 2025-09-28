화재 피한 551개 시스템 순차 재가동…전체 복구엔 시간 걸릴듯

정부가 대전 국가정보자원관리원(국정자원)에서 관리하는 647개 전산 시스템 가운데 화재 피해를 입지 않은 551개(약 85%) 시스템을 28일부터 순차적으로 재가동한다.
행정안전부에 따르면 26일 오후 대전 유성구 화암동 국정자원 본원 5층 7-1 전산실에서 무정전 전원장치(UPS) 리튬 배터리 이전 작업 중 화재가 발생해 전산장비 740대가 전소했고 647개 전산시스템이 가동 중단됐다. 이로 인해 정부24, 국민비서, 모바일 신분증, 나라장터, 복지로, 인터넷우체국 등 국민 생활과 밀접한 서비스도 모두 멈췄다.
행안부는 인프라가 안정화됨에 따라 647개 시스템 중 직접 피해를 입은 96개를 제외한 551개 시스템부터 단계적으로 재가동하고, 서비스 정상 여부를 순차적으로 확인할 계획이다. 앞서 국정자원은 화재로 직접 피해를 입은 96개 시스템뿐 아니라 2차 손상 우려가 있던 551개 시스템도 일시 중단했으나, 안전성이 확보됨에 따라 이날부터 재가동에 나섰다. 우선 복구 가능한 서비스부터 정상화해 국민 불편을 최소화한다는 취지다. 다만 5층 전산실 전체 복구까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.
5층 화재로 피해를 입은 2~4층 전산실 장비들은 화재 직후 일부 재가동됐다. 28일 기준 전체 장비 가운데 2346대가 재가동 중인 상태다. 이 중 핵심 보안 장비는 총 767대이며, 이 가운데도 763대(99%)가 정상 작동을 시작했다. 전산실 환경을 유지하는 항온·항습기도 28일 새벽 5시 30분 복구가 완료돼 정상 가동되고 있다.
각 정부 부처도 비상 대응에 나섰다. 한국조폐공사는 재해복구(DR) 체계로 전환해 모바일 신분증 서비스를 일부 제한 운영 중이다. 운영 기간 동안 신규 발급·재발급과 모바일 국가보훈등록증의 금융거래 제출 기능은 제한되지만, 이미 발급된 신분증은 화면 제시 및 온라인 제출이 가능하다. 중소벤처기업부는 ‘중소벤처24’ 대체 접속 주소를 공지해 이용자 불편을 줄이고 있다.
정부는 이번 사태 직후 ‘경계’ 단계 위기경보를 발령하고 위기상황대응본부를 가동했다. 이튿날 중앙재난안전대책본부(중대본)로 격상하고 경보 수준을 ‘심각’ 단계로 올렸다. 김광용 재난안전관리본부장은 정부세종청사에서 열린 중대본 회의에서 “정부는 책임 있는 자세로 최대한 신속하게 행정 서비스를 복구 중”이라며 “복구 진행 상황과 원인 조사 결과를 투명하게 공개하겠다”고 말했다.