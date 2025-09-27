돈 벌면 성인 돼서도 IQ 높아진다

[돈의 심리] 인도 농부들, 수확기 큰 수입 생길 때 인지 능력 향상 연구 결과

아난디 매니 영국 워릭대 교수 연구팀은 인도 농부들의 수확 전후 인지 능력 차이를 연구했다. GETTYIMAGES

하지만 사회집단 사이에 키 차이, 면역력 차이가 존재하듯이 지능에도 차이가 있다. 인종에 따라, 성별에 따라 IQ(지능지수) 차이가 난다. 이때 남녀 간 IQ 차이는 평균값은 아니다. 평균 IQ는 별로 다르지 않다. 그러나 남성은 여성보다 편차가 크다. 남성 가운데 머리가 좋은 사람이 많지만 반대로 모자란 사람도 많다는 뜻이다.그러면 돈이 많은 사람과 돈이 없는 사람, 즉 부자와 빈자는 어떨까. 부자와 빈자 사이에도 지능 차이가 있을까. 이와 관련한 유명한 연구 결과가 있다. 아난디 매니 영국 워릭대 교수 연구팀이 2013년 발표한 인도 농부들의 인지 능력 변화에 관한 연구다.연구팀은 돈이 많은 수확기에 농부들의 인지 능력과 수확기 직전, 즉 가장 가난할 때 농부들의 인지 능력을 비교했다. 부자와 빈자를 각각 선정해 인지 능력을 비교하면 원래 인지 능력에 차이가 있는 것인지, 다른 환경적 요소에 의해 차이가 생긴 것인지 구분하기 힘들다. 그런데 1년 사이 돈이 많았다가 없었다가 하는 농부들을 대상으로 삼으면 다른 변인 없이 오직 재산 상태에 따라 동일한 사람의 인지 능력이 달라지는지를 파악할 수 있다. 연구팀은 수확 전과 후, 약 4개월 간격을 두고 이 농부들의 인지 능력에 차이가 생기는지 조사했다.농부들은 수확 전 99%가 빚을 지고 있었다. 거의 모든 농부가 돈을 빌려 생활비를 충당했다. 또 큰돈을 빌리려면 재산을 저당 잡혀야 하는데, 이렇게 저당이 있는 사람도 78%나 됐다. 수확 후에는 이 수치가 극적으로 달라졌다. 빚이 있는 사람이 99%에서 13%로, 저당이 있는 사람이 78%에서 4%로 급감했다. 큰돈이 들어와 빚을 대부분 갚은 것이다. 예상대로 농부들은 수확 전후 재산 상태가 크게 달랐다.

연구팀은 레이븐 인지 능력 검사 방식을 채택했다. 보통 IQ 검사는 읽기, 숫자 계산 등으로 구성된다. 그러니 글을 읽을 수 없는 문맹자를 대상으로는 시행할 수 없다. 또 글을 읽을 수 있다고 하더라도 평소 책을 많이 읽는 사람과 책을 읽을 기회가 거의 없는 사람 간에는 편차가 생긴다. 숫자 계산도 한국처럼 어려서부터 조기교육을 하는 경우 검사 결과가 높아진다. 국가별 IQ 비교에서 한국인 IQ가 매우 높게 나오는 이유도 한국인이 원래 머리가 좋아서라기보다 어렸을 때 조기교육을 많이 받아 더 익숙해서인지도 모른다.이 검사에서 인도 농부들은 최대 10점, 최하 0점을 받았다. 수확 전 가난할 때 평균 점수는 4.35점이었고, 수확 후 금전적으로 여유가 생겼을 때는 5.45점이었다. 수확하기 전과 후에 1.1 점수 차이가 나타났다. 수확을 하고 수중에 돈이 생기니 인지 능력이 더 좋아진 것이다.연구팀은 스트루프 과제(Stroop task)도 시행했다. 스트루프 과제는 ‘3-3-3-3-3’을 보여주고 숫자 3이 몇 개 있었느냐는 식으로 질문한다. 3이 여러 개 있으니 직관적으로 3이라고 말하기 쉽지만, 실은 질문 내용에 맞는 답을 해야 한다. 그래서 인지 능력이 중요하다. 질문에 얼마나 실수 없이 빠르게 대답하느냐가 관건이기 때문이다. 농부들은 수확 전에는 문제를 푸는 데 평균 146.05초가 걸렸다. 수확 후에는 131.83초가 소요됐다. 재산 상태가 나아졌을 때 약 15초가 빨라진 것이다. 또 잘못 응답한 문제가 수확 전에는 평균 5.93개였고, 수확 후에는 5.16개였다. 가난할 때 0.77개 더 실수했다.레이븐 검사는 1.1점 차이, 스투르프 과제는 15초 시간 차이가 발생했는데, 이는 IQ로 환산하면 10점 차이다. IQ는 100점이 보통 사람 평균이고 110은 머리가 좋은 사람, 120은 수재급, 130은 천재급이다. IQ에서 10점은 굉장히 큰 차이다.원래 성인 IQ는 변하지 않는다. 어려서는 가정이나 교육환경에 따라 IQ가 바뀔 수 있다. 하지만 성인이 되고 나서는 변하지 않는다. 중고교생 때까지는 IQ 검사를 하지만 이후에는 검사를 하지 않는 이유다. 성인이 돼서 IQ 검사를 해도 고교 시절과 똑같기 때문에 일부러 또 할 필요가 없는 것이다. 그런데 성인이 돼서도 IQ가 변할 수 있었다. 돈에 쫓기는 생활을 할 때와 돈에 여유 있는 생활을 할 때 IQ가 달라졌다.현대 사회에서 돈이 없는 상태로 돈 걱정에서 벗어나기란 쉽지 않다. 특히 대출, 빚이 있는 경우라면 더더욱 돈 걱정을 하게 된다. 돈이 없을 때 인지 능력 저하를 피하기 어려운 이유다. 스트레스를 받지 않을 만큼 돈이 있으면 인지 능력은 떨어지지 않는다. 그래서 돈이 없으면 인지 능력이 떨어지고, 여유가 생기면 인지 능력이 향상되는 결과가 나온 것이다.또 성인이 된 뒤에 머리가 좋아지기란 거의 불가능에 가깝지만 이 연구 결과에 따르면 한 가지 방법이 있다. 돈을 많이 벌면 된다. 아주 많이 벌지는 못하더라도 최소한 돈에 쫓기지 않을 만큼, 돈 때문에 스트레스를 받지 않을 만큼이면 괜찮다. 그러면 지능이 높아질 수 있다. 매니 교수 연구팀의 사회실험이 제시하는 결론이다.

최성락 박사는…

서울대 국제경제학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 박사학위, 서울과학종합대학원에서 경영학 박사학위를 취득했다. 동양미래대에서 경영학과 교수로 재직하다가 2021년 투자로 50억 원 자산을 만든 뒤 퇴직해 파이어족으로 지내고 있다.

〈이 기사는 주간동아 1508호에 실렸습니다〉