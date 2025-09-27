돈 벌면 성인 돼서도 IQ 높아진다

학문 세계에서는 일반적인 사실로 받아들이지만 사회에서는 터부시하는 얘기들이 있다. 그중 하나가 지능에 관한 것이다. 사람은 모두 평등하다. 그런데 지능에 차이가 있다고 하면 사람 사이에 우열이 발생하는 것 같다. 그래서 사회집단 간 지능 차이가 있는지에 대해서는 학문계에서만 다룰 뿐, 사회에서는 언급을 꺼린다.
부자와 빈자, 지능 차이 있을까 하지만 사회집단 사이에 키 차이, 면역력 차이가 존재하듯이 지능에도 차이가 있다. 인종에 따라, 성별에 따라 IQ(지능지수) 차이가 난다. 이때 남녀 간 IQ 차이는 평균값은 아니다. 평균 IQ는 별로 다르지 않다. 그러나 남성은 여성보다 편차가 크다. 남성 가운데 머리가 좋은 사람이 많지만 반대로 모자란 사람도 많다는 뜻이다.
그러면 돈이 많은 사람과 돈이 없는 사람, 즉 부자와 빈자는 어떨까. 부자와 빈자 사이에도 지능 차이가 있을까. 이와 관련한 유명한 연구 결과가 있다. 아난디 매니 영국 워릭대 교수 연구팀이 2013년 발표한 인도 농부들의 인지 능력 변화에 관한 연구다.
연구 대상은 인도 타밀 나두 지방의 사탕수수 농부들이었다. 총 54개 마을, 464명 사탕수수 농부를 대상으로 조사가 이뤄졌다. 일반적으로 직장인은 한 달에 한 번 수입이 있다. 월급날 돈이 가장 많고, 다음 월급날에 가까워질수록 돈이 거의 없다. 돈이 있다 없다 하는 주기가 한 달이다. 그리고 한 달에 한 번 들어오는 월급은 그리 큰돈이 아니다. 월급을 받았다고 갑자기 부자가 됐다거나 하는 느낌을 받지는 않는다. 하지만 농부는 다르다. 평균 수입이 많지 않지만 1년에 한 번 가을 수확기 때 큰돈이 들어온다. 1년 치 생활비가 한꺼번에 들어오기 때문에 이때 평범한 직장인은 손에 쥐기 힘든 목돈을 번다. 그리고 그 돈으로 1년을 지낸다. 다음 수확기가 될 때쯤에는 돈이 떨어져 빚을 지고 어렵게 산다. 그러다 다시 수확기가 되면 큰 수입이 생겨서 빚을 갚고 여유롭게 생활한다. 농부들은 1년 사이 부유한 삶과 가난한 삶을 번갈아 경험한다.
연구팀은 돈이 많은 수확기에 농부들의 인지 능력과 수확기 직전, 즉 가장 가난할 때 농부들의 인지 능력을 비교했다. 부자와 빈자를 각각 선정해 인지 능력을 비교하면 원래 인지 능력에 차이가 있는 것인지, 다른 환경적 요소에 의해 차이가 생긴 것인지 구분하기 힘들다. 그런데 1년 사이 돈이 많았다가 없었다가 하는 농부들을 대상으로 삼으면 다른 변인 없이 오직 재산 상태에 따라 동일한 사람의 인지 능력이 달라지는지를 파악할 수 있다. 연구팀은 수확 전과 후, 약 4개월 간격을 두고 이 농부들의 인지 능력에 차이가 생기는지 조사했다.
농부들은 수확 전 99%가 빚을 지고 있었다. 거의 모든 농부가 돈을 빌려 생활비를 충당했다. 또 큰돈을 빌리려면 재산을 저당 잡혀야 하는데, 이렇게 저당이 있는 사람도 78%나 됐다. 수확 후에는 이 수치가 극적으로 달라졌다. 빚이 있는 사람이 99%에서 13%로, 저당이 있는 사람이 78%에서 4%로 급감했다. 큰돈이 들어와 빚을 대부분 갚은 것이다. 예상대로 농부들은 수확 전후 재산 상태가 크게 달랐다.
농부들 수확 전후 IQ 10점 차이 연구팀은 레이븐 인지 능력 검사 방식을 채택했다. 보통 IQ 검사는 읽기, 숫자 계산 등으로 구성된다. 그러니 글을 읽을 수 없는 문맹자를 대상으로는 시행할 수 없다. 또 글을 읽을 수 있다고 하더라도 평소 책을 많이 읽는 사람과 책을 읽을 기회가 거의 없는 사람 간에는 편차가 생긴다. 숫자 계산도 한국처럼 어려서부터 조기교육을 하는 경우 검사 결과가 높아진다. 국가별 IQ 비교에서 한국인 IQ가 매우 높게 나오는 이유도 한국인이 원래 머리가 좋아서라기보다 어렸을 때 조기교육을 많이 받아 더 익숙해서인지도 모른다.
레이븐 검사는 순수하게 도형만으로 진행한다. 일정한 규칙에 따라 도형이 변하는 그림을 보여주고 다음에 어떤 도형이 와야 하는지를 묻는 검사다. 읽기나 숫자 계산이 없어 교육 환경과 관계없이 인지 능력을 검사할 수 있다는 장점이 있다.
이 검사에서 인도 농부들은 최대 10점, 최하 0점을 받았다. 수확 전 가난할 때 평균 점수는 4.35점이었고, 수확 후 금전적으로 여유가 생겼을 때는 5.45점이었다. 수확하기 전과 후에 1.1 점수 차이가 나타났다. 수확을 하고 수중에 돈이 생기니 인지 능력이 더 좋아진 것이다.
연구팀은 스트루프 과제(Stroop task)도 시행했다. 스트루프 과제는 ‘3-3-3-3-3’을 보여주고 숫자 3이 몇 개 있었느냐는 식으로 질문한다. 3이 여러 개 있으니 직관적으로 3이라고 말하기 쉽지만, 실은 질문 내용에 맞는 답을 해야 한다. 그래서 인지 능력이 중요하다. 질문에 얼마나 실수 없이 빠르게 대답하느냐가 관건이기 때문이다. 농부들은 수확 전에는 문제를 푸는 데 평균 146.05초가 걸렸다. 수확 후에는 131.83초가 소요됐다. 재산 상태가 나아졌을 때 약 15초가 빨라진 것이다. 또 잘못 응답한 문제가 수확 전에는 평균 5.93개였고, 수확 후에는 5.16개였다. 가난할 때 0.77개 더 실수했다.
레이븐 검사는 1.1점 차이, 스투르프 과제는 15초 시간 차이가 발생했는데, 이는 IQ로 환산하면 10점 차이다. IQ는 100점이 보통 사람 평균이고 110은 머리가 좋은 사람, 120은 수재급, 130은 천재급이다. IQ에서 10점은 굉장히 큰 차이다.
원래 성인 IQ는 변하지 않는다. 어려서는 가정이나 교육환경에 따라 IQ가 바뀔 수 있다. 하지만 성인이 되고 나서는 변하지 않는다. 중고교생 때까지는 IQ 검사를 하지만 이후에는 검사를 하지 않는 이유다. 성인이 돼서 IQ 검사를 해도 고교 시절과 똑같기 때문에 일부러 또 할 필요가 없는 것이다. 그런데 성인이 돼서도 IQ가 변할 수 있었다. 돈에 쫓기는 생활을 할 때와 돈에 여유 있는 생활을 할 때 IQ가 달라졌다.
연구팀은 이런 차이가 발생하는 주된 원인이 스트레스라고 봤다. 인도 농부들은 수확 전에는 모두 빚이 있었다. 빚을 갚아야 한다는 스트레스, 수확 전까지 돈을 아껴서 살아야 한다는 스트레스를 받고 있었다. 그러나 수확 후에는 더는 빚 때문에 고생하지 않아도 되고 생활비 지출을 걱정하지 않아도 되기 때문에 돈과 관련한 스트레스가 줄었다. 스트레스, 걱정이 많으면 시야가 좁아지고 마음이 급해져 인지 능력이 제한된다. 반대 상황에서는 마음이 좀 더 열려 있기 때문에 인지 능력이 향상된다. 돈이 있고 없고 그 자체가 중요하다기보다 스트레스를 받느냐 받지 않느냐가 중요한 셈이다. 돈은 없지만 돈에 대해 걱정하지 않고 스트레스가 적다면 인지 능력에 아무런 영향이 없을 수 있다. 반면 돈이 많아도 사업상 문제 등으로 돈 걱정, 돈에 대한 스트레스가 많다면 인지 능력이 저하될 수 있다.
돈 없는데 돈 걱정 안 하기 어려워 현대 사회에서 돈이 없는 상태로 돈 걱정에서 벗어나기란 쉽지 않다. 특히 대출, 빚이 있는 경우라면 더더욱 돈 걱정을 하게 된다. 돈이 없을 때 인지 능력 저하를 피하기 어려운 이유다. 스트레스를 받지 않을 만큼 돈이 있으면 인지 능력은 떨어지지 않는다. 그래서 돈이 없으면 인지 능력이 떨어지고, 여유가 생기면 인지 능력이 향상되는 결과가 나온 것이다.
또 성인이 된 뒤에 머리가 좋아지기란 거의 불가능에 가깝지만 이 연구 결과에 따르면 한 가지 방법이 있다. 돈을 많이 벌면 된다. 아주 많이 벌지는 못하더라도 최소한 돈에 쫓기지 않을 만큼, 돈 때문에 스트레스를 받지 않을 만큼이면 괜찮다. 그러면 지능이 높아질 수 있다. 매니 교수 연구팀의 사회실험이 제시하는 결론이다.
최성락 박사는… 서울대 국제경제학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 박사학위, 서울과학종합대학원에서 경영학 박사학위를 취득했다. 동양미래대에서 경영학과 교수로 재직하다가 2021년 투자로 50억 원 자산을 만든 뒤 퇴직해 파이어족으로 지내고 있다.
