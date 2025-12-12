한화, 美군수지원함 점유율 1위 오스탈 품는다…‘마스가’ 탄력

한화그룹이 호주 조선·방산업체 오스탈의 최대 주주가 된다. 오스탈은 미국 내 소형 수상함, 군수 지원함 시장 점유율 1위인 업체다. 업계에서는 한화가 한미 조선협력 프로젝트인 마스가(MASGA·미국 조선업을 더 위대하게)를 위한 교두보를 추가로 확보했다는 평가가 나온다.
짐 차머스 호주 재무장관은 12일(현지 시간) 성명을 내고 “오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 반대하지 않기로 한 호주 외국인투자심의위원회(FIRB)의 권고를 수용했다”고 밝혔다. 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 샌디에이고 등에 조선소를 두고 미 해군 군함을 건조·납품하고 있다. 호주 정부로부터 지정된 전략 기업이라 해외 기업에 지분 매각을 위해서는 미국, 호주 정부의 승인이 필요하다.
한화는 미국 방산 함정 사업을 강화하고자 지난해부터 이 회사 지분 인수를 추진해왔다. 이어 올 3월 장외거래로 오스탈 지분 9.9%를 인수한 뒤 지분율을 19.9%까지 늘리기 위해 미국, 호주 정부에 승인을 요청했다. 이미 미국 정부는 올 6월 승인을 마쳤다. 이제 한화는 기존 1대 주주인 타타랑벤처스(19.28%)를 넘어서게 된다.
다만 지분 인수가 경영권 확보 목적은 아니다. 차머스 장관도 “한화는 오스탈 지분을 19.9% 이상으로 늘릴 수 없다”고 밝혔다. 한화 또한 12일 입장문을 내고 “승인 조건을 철저히 준수해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한화가 미국 필리조선소에 이어 현지 조선소 거점을 얻게 되면서 마스가 추진엔 더욱 탄력이 붙을 전망이다. 한화의 기존 조선 사업 역량이 오스탈의 미국 함정 건조 기술, 미국 국방부·해군 네트워크와 시너지를 낼 것으로 기대되기 때문이다.
