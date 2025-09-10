[온라인 라운지]한국신용카드학회 ‘캐피탈 미래비전 포럼’ 22일 개최

한국신용카드학회 여신금융 태스크포스(TF)는 이달 22일 오후 1시 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 ‘2025 캐피탈 미래비전 포럼’을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 포럼은 금융 혁신, 디지털 전환 등의 상황에서 국내 캐피털 업계의 역할과 산업 성장 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 주제는 ‘금융 혁신·디지털 전환 시대의 캐피털사의 역할과 제도 개선’으로 확정됐다.
포럼에서는 △소비자 선택권 강화를 위한 영업 규제 완화 △전기차 대중화를 위한 캐피털사의 기회와 역할 △지속 가능한 금융 확대 방안 △디지털 전환기 대응 전략 및 스테이블코인 등 혁신금융서비스 가능성 등에 대해 논의할 예정이다.
서지용 한국신용카드학회장(상명대 경영학부 교수)은 “이 자리에서 정부, 학계, 업계 전문가들이 각 분야의 깊이있는 분석과 구체적인 개선안을 제시해 주실 것”이라며 “발제와 토론이 단순한 문제 제기에 그치지 않고 실질적인 정책 제언과 산업 발전의 밑거름이 되기를 기대한다“고 했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
