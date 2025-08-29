엄지손가락 길수록 ‘이것’도 크다…“손재주와 밀접”

엄지손가락 길이가 길수록 뇌 크기도 크다는 연구 결과가 나왔다.
27일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 최근 영국 레딩대와 더럼대 공동 연구팀은 인간을 포함한 영장류를 관찰해 엄지손가락과 뇌의 관계성을 연구했다. 이 연구는 국제학술지 ‘커뮤니케이션스 바이올로지’(Communications Biology)에 실렸다.
■ 뇌와 손 쓰는 능력, 함께 진화했을 가능성
연구진은 고대 인류 5종을 포함해 침팬지, 고릴라, 원숭이, 여우원숭이, 마모셋, 비비원숭이, 오랑우탄 등 총 94종 영장류의 뇌 질량과 엄지 길이를 분석했다.
그 결과, 인간을 포함한 대부분의 고대 인류(hominins)가 다른 영장류에 비해 긴 엄지를 가지고 있는 것으로 나타났다.
특히 추가 분석에서는 흥미로운 패턴이 드러났다. 연구를 이끈 조안나 베이커 박사(Joanna Baker)는 “손 전체에 비해 엄지손가락이 길면 뇌의 전반적인 크기도 커지는 경향이 있었다”고 말했다.
■ “길어진 엄지, 작은 물체 집는 능력 키워”
연구진은 긴 엄지를 가진 개체가 도구를 더 잘 다루고 효율적으로 행동할 수 있어 생존에 유리했을 것으로 해석했다.
베이커 박사는 “지능이 높아진 영장류나 인간은 행동 계획을 세우고, 손으로 무엇을 할지 생각하며, ‘이 방식이 더 효율적이구나’라는 것을 깨닫는 진화적 과정을 거쳤을 것”이라고 말했다.
그는 또 “엄지가 길수록 작은 물체를 잡고 정교하게 조절할 수 있는 움직임의 폭이 넓어진다”고 덧붙였다.
■ 엄지 길이·뇌 크기만으론 설명 한계
다만 연구팀은 엄지 길이와 뇌 크기만으로는 영장류의 손재주나 뇌 진화를 완전히 설명할 수는 없다고 선을 그었다.
대표적으로 초기 인류 종인 ‘세디바’는 뇌 크기에 비해 훨씬 긴 엄지를 가지고 있었다. 베이커는 이를 “나무 위에서 생활했기 때문”일 것으로 분석했다.
또 모든 영장류에서 엄지 길이와 뇌 크기 간의 상관관계가 일정해, 단순히 엄지 길이만으로 진화를 평가하기는 어렵다는 점도 지적됐다.
연구진은 “향후 다른 손가락의 해부학적 특징, 생체역학적 모델 시뮬레이션, 그리고 도구 사용과 관련된 구체적인 신경 메커니즘에 대한 추가 실험 연구가 필요하다”고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
