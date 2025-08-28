“담배 대신 복권 사자”…금연 결심하며 샀는데 ‘5억’ 잭팟

금연을 결심한 남성이 담배 대신 산 즉석 복권에서 1등에 당첨돼 5억 원의 행운을 거머쥐었다.
복권 수탁사업자 동행복권은 27일 홈페이지에 ‘스피또1000’ 98회차 1등 5억원 당첨자 A 씨의 사연을 소개했다.
■ “아침부터 왜 깨워”…짜증 내던 아내도 환호
A 씨는 최근 금연을 시작하며 “담뱃값으로 즉석 복권을 사보자”는 생각으로 대구 달서구 달구벌대로의 한 복권 판매점에서 ‘스피또1000’을 구매했다.
그는 복권을 긁지 않고 집으로 가져갔다가 다음 날 아침, 주말임에도 일찍 눈이 떠져 무심코 복권을 긁어봤다. 첫 번째 장에서 1등이 나왔다.
놀란 A 씨는 자고 있던 아내를 흔들어 깨웠다. 아내는 “아침부터 왜 깨우냐”며 짜증을 냈지만, 당첨 소식을 듣자 처음엔 믿지 못하다가 이내 현실임을 깨닫고 함께 기뻐했다.
■ 당첨 전 “트럼프와 대화하는 꿈” 꿨다
A 씨는 “진짜로 당첨이 되는구나 싶었다”며 “일주일 전 트럼프 대통령과 대화하는 꿈을 꿨다”고 말했다.
그는 당첨금 사용 계획에 대해 “집을 구매하는 데 보탤 계획”이라고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
