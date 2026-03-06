제니, 첫 정규 앨범 ‘루비’ 1주년…팝업 열고 스페셜 앨범 발매

K-팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 제니(JENNIE)가 자신의 첫 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’ 발매 1주년을 기념해 특별한 프로젝트를 선보였다.
6일 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)에 따르면, 제니는 ‘루비’ 발매 1주년을 맞아 전날 여의도 더현대 서울에서 팝업 ‘어 이어 인 루비(A Year in Ruby)’를 오픈한 데 이어 이날 오후 2시 스페셜 앨범 ‘루비(더 컴플리트 컬렉션)(Ruby)(The Complete Collection))’을 발매했다.
‘루비’의 1년을 함께 돌아볼 수 있도록 기획된 팝업엔 지난해 ‘루비’ 앨범 발매를 기념해 출시된 MD 상품 중 국내에서 만나본 적 없는 상품들과 1주년 기념 한정판 MD를 만나볼 수 있다. 또한 더현대 서울 대형 스크린을 통해 ‘루비’ 앨범 발매 1주년 축하 영상이 상영되는 등 백화점 곳곳에서 팝업 관련 콘텐츠를 만나볼 수 있다.
뿐만 아니라 지난해 ‘젠(ZEN)’ 뮤직비디오 공개 직후 화제를 모았던 신라 금관 모티브의 의상과 ‘2025 멜론뮤직어워드’(MMA2025)에서 착용했던 한글 최초의 가사집 내용을 새긴 거대한 베일 등 제니가 ‘루비’ 활동 당시 착용했던 의상도 함께 전시됐다.
이번 스페셜 앨범엔 지난 연말 시상식에서 공개돼 주목을 받은 ‘라이크 제니’ 리믹스 버전도 포함됐다. 피지컬 앨범에만 수록됐던 ‘핸들바(Handlebars)(JENNIE Only Audio)’, ‘엑스트라L(ExtraL(JENNIE Only Audio)’, ‘러브 행오버(Love Hangover)(JENNIE Only Audio)’, ‘댐 라이트(Damn Right)(JENNIE Only Audio)’ 등 피처링 아티스트가 포함되지 않고 오직 제니의 보컬로만 만날 수 있는 트랙으로 구성되는 등 총 21곡이 담겼다. 앞서 제니는 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America·RIAA)에서 싱글 ‘만트라(Mantra)’와 ‘루비(Ruby)’의 타이틀곡 ‘라이크 제니’로 골드 인증을 획득, RIAA에서 통산 3곡을 인증받으며 K-팝 솔로 아티스트 중 최다 RIAA 인증 기록을 세웠다.
‘루비’는 이와 함께 미국 유명 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)과 미국 매체 컴플렉스(Complex), 미국 빌보드(Billboard) 등이 발표한 ‘2025년 최고의 앨범’(The Best Albums of 2025 So Far) 리스트에 선정됐다.
제니는 또한 ‘한국의 그래미 어워즈’로 통하는 ‘제23회 한국대중음악상’(KMA∙한대음)에서 ‘루비’로 ‘최우수 케이팝 음반’ 부문을, ‘라이크 제니’로 최우수 케이팝 노래’ 부문을 수상하며 2관왕을 차지하기도 했다.