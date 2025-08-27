하객 머리로 샹들리에 ‘쾅’…호텔 결혼식 아수라장

호텔 예식장에서 샹들리에가 하객 위로 떨어지는 사고가 발생해 호텔 임직원들이 검찰에 넘겨졌다.
26일 전북 전주덕진경찰서는 업무상 과실치상 혐의로 전주시의 모 호텔 이사 A 씨와 시설관리직원 B 씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.
■ 하객 머리 맞고, 유리 파편 튀어
사고는 지난 3월 22일 오전 11시 25분경, 전주시 덕진구 한 호텔 예식장에서 일어났다. 결혼식 도중 천장 샹들리에가 갑자기 추락해 하객 2명이 다쳤다.
한 명은 샹들리에에 머리를 맞았고, 또 다른 한 명은 튄 유리 파편에 다리를 다쳤다. 놀란 하객들이 황급히 대피하면서 결혼식장은 순식간에 아수라장이 됐다.
■ 호텔 이사∙관리직원 입건
경찰은 호텔의 예식장 시설 관리에 A, B 씨의 책임이 있다고 보고 수사를 벌여왔다.
경찰 관계자는 “조사를 통해 입건한 피의자 모두 혐의가 입증된 것으로 보여 사건을 검찰에 송치했다”고 말했다.
호텔 측은 “피해자들과 합의를 진행 중이며, 조만간 원만하게 마무리할 예정”이라고 입장을 전했다.
