사회
죽은 기러기 6마리가 쇠막대기에…경찰, 50대 조사
동아일보
업데이트
2026-03-04 15:10
2026년 3월 4일 15시 10분
입력
2026-03-04 14:22
2026년 3월 4일 14시 22분
이혜원 기자
현장 모습. (독자 제공) 뉴스1
전북 군산의 한 논에서 기러기 6마리가 죽은 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
4일 군산경찰서는 야생동물보호법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 전날 오전 11시경 군산시 옥서면에 있는 자신의 논에서 포획한 기러기 6마리를 쇠막대기에 매달아 놓은 혐의를 받는다.
경찰은 인근을 지나던 시민으로부터 신고를 받고 현장에 출동해 논 주인 A 씨를 용의자로 특정했다.
A 씨는 “기러기가 논에 죽은 상태로 놓여 있었다”며 “산 채로 포획한 것은 아니다”라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 사건 경위 등을 조사할 예정이다.
#기러기
#야생동물보호법
이혜원 기자 hyewon@donga.com
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”
2
세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?
3
자다 소변보러 화장실 ‘들락날락’…전립선 아닌 ‘이 문제’?
4
병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다
5
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
6
이란 “첨단무기 손도 안댔다” 트럼프 “영원히 전쟁 가능”…장기전 가나
7
李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”
8
“어서 타”, 이번엔 김승연…美-이란전쟁에 ‘회장님 밈’ 방산주로
9
“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지
10
돈-칼 모두 쥔 ‘하메네이 문지기’…시위대 강경진압 주도
1
“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”
2
“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가
3
“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”
4
주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동
5
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
6
李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”
7
韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’
8
‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”
9
정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”
10
미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”
