죽은 기러기 6마리가 쇠막대기에…경찰, 50대 조사

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 4일 14시 22분

글자크기 설정

현장 모습. (독자 제공) 뉴스1
현장 모습. (독자 제공) 뉴스1
전북 군산의 한 논에서 기러기 6마리가 죽은 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

4일 군산경찰서는 야생동물보호법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A 씨는 전날 오전 11시경 군산시 옥서면에 있는 자신의 논에서 포획한 기러기 6마리를 쇠막대기에 매달아 놓은 혐의를 받는다.

경찰은 인근을 지나던 시민으로부터 신고를 받고 현장에 출동해 논 주인 A 씨를 용의자로 특정했다.

A 씨는 “기러기가 논에 죽은 상태로 놓여 있었다”며 “산 채로 포획한 것은 아니다”라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 사건 경위 등을 조사할 예정이다.

#기러기#야생동물보호법
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스