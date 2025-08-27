포르쉐 ‘911 GT3 투어링’ 공개… 도심에서 즐기는 레이싱 유전자

포르쉐코리아가 정통 스포츠카의 상징 ‘911 GT3’ 25주년을 기념해 절제된 감성과 고성능을 겸비한 ‘신형 911 GT3 투어링 패키지’를 27일 국내 최초로 선보였다.
포르쉐는 이날 행사에서 포르쉐 유산을 계승한 ‘911 스피릿 70’과 함께 서킷과 일상 모두를 아우르는 911 GT3 투어링 패키지를 나란히 소개하며 모터스포츠 정신과 브랜드 정체성을 동시에 강조했다.
911 GT3 투어링 패키지는 겉보기엔 순하지만, 안을 들여다보면 정통 스포츠카를 추구하기 위한 피와 땀이 고스란히 녹아 들어있다.
전기차 시대를 거슬러 자연흡기 엔진과 후륜구동, 수동변속기까지 선택 가능한 이 모델은 그 자체로 포르쉐 정신을 상징한다. 특히 날개를 감추고도 더욱 진화된 야수로 거듭난 모습이다.
GT3는 이름 그대로 트랙에 특화된 스포츠카다. GT 숫자 라인업은 퍼포먼스 중심의 모델이라는 것을 의미한다. 이번 신형 GT3도 이 정체성을 고스란히 계승했다.
이번 세대는 7세대 기반 최초의 페이스리프트 버전으로, 디자인과 기술에서 진일보한 면모를 갖췄다.
신형 GT3 투어링은 리어윙이 삭제된 디자인이 가장 큰 특징이다. 이날 차량 소개를 맡은 이석재 포르쉐코리아 이사는 “외형만 보면 비교적 얌전해 보이지만, 리어 범퍼 하단에 내장형 리어 스포일러가 숨어 있어 필요 시 자동 전개되며 다운포스를 보완한다”며 “배기구도 중앙에 집중돼 있어 마치 뒷모습으로 성능을 말하는 듯하다”고 말했다.
포르쉐는 강화된 환경 규제를 만족시키면서도 자연흡기 엔진을 포기하지 않았다. 이를 위해 전례 없이 복잡한 배출가스 정화 시스템을 설계했다. 구체적으로는 GPF 매연필터 2개 추가와 촉매 변환기 4개 등을 통해 배출가스 레벨을 낮췄다.
그럼에도 불구하고 기존과 동일한 510마력의 최고출력을 유지한 것은 오히려 기술적으로 성능이 향상된 것과 다름없다.
4.0리터 자연흡기 수평대향 6기통 엔진은 최대토크 45.9kg·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 단 3.4초 만에 도달한다. 이 수치는 뉘르부르크링 테스트를 통해 실제 주행 성능까지 입증된 바 있다.
이와 함께 경량화도 핵심이다. 옵션 선택에 따라 최대 22kg까지 무게를 줄일 수 있다. 이러한 미세한 무게 줄이기 노력은 모두 주행 질감, 반응 속도, 핸들링 피드백을 위함이다.
실내 역시 레이싱 유전자를 곳곳에서 확인할 수 있다. 버킷시트 헤드레스트는 탈거가 가능하다. 트랙 주행 시 헬멧 착용을 고려해 뒤통수 공간을 설계한 것. 또한 트랙에서 필요한 정보만 직관적으로 표시되는 전자식 계기판도 5가지 모드로 설정할 수 있다.
이석재 이사는 “이 모델은 고회전 엔진의 감성을 도심에서도 누리고 싶은 이들을 위한 차”라며 “절제된 디자인 속 숨겨진 퍼포먼스, 드라이버 중심의 피드백이 핵심 가치”라고 말했다.
911 GT3 투어링 패키지는 국내에서는 뒷좌석을 기본사양으로 제공한다. 여기에 접이식 등받이와 탄소섬유 강화플라스틱 소재 시트 쉘을 포함한 경량 스포츠 버킷 시트를 옵션으로 마련했다.
신형 911 GT3와 911 GT3 투어링 패키지 판매 가격은 2억7170만 원부터 시작된다.
