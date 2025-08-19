트럼프 “우크라 미군 주둔 절대 없어, 유럽도 이제 지원 지쳐”

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 미군이 주둔하는 일은 없을 것이라고 재차 못 박았다.
트럼프 대통령은 19일(현지 시간) 미국 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 우크라이나에 미군이 주둔하지 않을 것이라며 “나는 단지 사람들이 죽임 당하는 것을 막으려 하는 것”이라고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 회담을 열고 우크라이나-러시아 전쟁 종식 문제를 논의했다. 이후 백악관에서는 유럽 주요국 정상들까지 참석한 다자 회담도 열렸다.
트럼프 대통령은 전날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화를 했다면서 “당신과 젤렌스키 대통령은 만나게 될 것이고 그 회담 이후 모든 것이 잘 된다면 우리가 함께 만나 (전쟁을) 마무리 할 것(wrap it up)”이라고 말했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “이 경우, 탱고를 추려면 두 명이 필요하다(It takes two to tango)”라는 관용어구를 인용하며 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 양쪽의 협조가 모두 필요하다고 강조했다.
트럼프 대통령은 우크라이나가 북대서양조약기구, ‘나토(NATO)’에 가입하는 일은 없을 것이라고 재차 확인했다. 전쟁 초기부터 우크라이나를 지원해온 유럽 각국의 상황에 대해 트럼프 대통령은 “그들은 그들의 국내 문제로 다시 되돌아가고 싶어한다. 이미 우리보다 더 많이 이 문제에 힘을 쏟아왔다”고 했다. 유럽이 우크라이나 지원에 이제 지쳤다는 뜻으로 풀이된다.
그러면서 “(우크라이나에는) 어떤 형태의 안전보장이 있을 것”이라면서도 “(우크라이나의 나토 가입은) 절대 일어나지 않을 것”이라고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 “유럽이 앞장서서 (우크라이나의 안보를) 지원할 것이고, 크게 문제가 되진 않을 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령의 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 관계에 대해 놀랬던 점이 있느냐는 질문에 “내가 생각했던 것보다는 둘의 관계가 더 괜찮은 것 같다”며 “그렇지 않았다면 나는 양자(우크라이나-러시아) 회담을 주선하지 않고 3자 회담을 추진했을 것”이라고 말했다.
유럽 주요국 정상들이 이번에 백악관에 모인 것에 대해 트럼프 대통령은 “그들이 다시 미국에 대해 존경심을 갖게 된 것 같다. 1년 전이었다면 안 왔을 것”이라고 말했다. 이는 전임 조 바이든 행정부를 비판하는 발언으로 풀이된다.
