‘대박 날 주식’은 싫어하는 사람에게 알려주는 것

주위 사람들이 앞으로 오를 주식을 추천해달라고 종종 요청해온다. 그런데 이때 ‘오른다’는 기준이 사람마다 각양각색이다. “어느 정도 오르는 걸 말하냐”고 되물으면 여러 대답이 나온다. ‘10년 뒤 몇 배로 올라 있을 주식’을 얘기하는 사람도 있고, ‘올해 안에 10% 정도 오를 주식’을 말하는 사람도 있다. 가끔가다 ‘단기간에 몇 배로 오를 주식’을 원한다는 사람도 있는데, 이는 소위 대박을 바라는 경우다.그런 건 나도 모른다고 답하면 “확실치는 않지만 그래도 대략은 알지 않냐”고 물어온다. 그동안 많은 주식을 봐왔으니 그중 ‘대박 가능성’이 있는 게 뭔지 알아볼 수 있지 않느냐는 것이다. 그 말이 맞기는 하다. 삼성전자, 현대차, 미국 아마존이나 애플 같은 대형주가 1년 사이 2~3배로 오르는 건 상상할 수 없다. 하지만 중소형주 중에서는 잘하면 1년 사이에 몇 배로 오를 가능성이 있는 것들이 존재한다. 아주 낮은 확률이기는 하지만 어쨌든 오를 가능성이 있기는 한 주식들이다. 그렇다면 단기간에 몇 배가 될 수 있는 주식들, 소위 대박이 가능한 주식들을 추천해야 할까.중국 춘추전국시대에 백락(伯樂)이라는 사람이 있었다. 백락은 천리마를 알아보는 말 감정사였다. 천리마는 하루에 천리를 가는 명마(名馬)다. 보통 사람은 자기가 가진 말이 천리마인지 아닌지 알지 못한다. 그래서 제대로 먹이를 주지 않아 몸이 말라 있고 다른 말들처럼 마차 따위를 끌면서 지낸다. 백락은 이런 말 가운데 천리마를 골라내 명마로 나설 수 있게 했다. 오늘날에도 백락은 아직 세상에 알려지지 않은 걸출한 인물 혹은 명작을 알아내는 감식안이 중요하다는 얘기를 할 때 자주 인용되곤 한다.“백락은 미워하는 자에게는 천리마를 고르는 법을 알려주고, 좋아하는 사람에게는 둔하고 느린 말을 골라내는 법을 가르쳐줬다. 천리마는 어쩌다 한 번 나오니 더디게 이익을 얻지만, 둔하고 느린 말은 날마다 말을 사고파는 과정에서 알아볼 수 있어 빨리 이익을 얻기 때문이다.”백락은 천리마를 구별하는 능력으로 많은 돈을 벌었다. 보통 사람들이 평범한 가격으로 시장에 내놓는 천리마를 사서 왕이나 귀족에게 팔면 큰돈을 벌 수 있었다. 백락의 성공을 보고 많은 사람이 그에게 말 감정 법을 배우려 했다. 이때 백락이 미워하는 사람에게는 천리마 고르는 법을, 좋아하는 사람에게는 천리마가 아닌 평범한 말들 가운데 좀 더 낫거나 떨어지는 말을 알아보는 법을 가르쳐줬다는 얘기다.

일반적인 생각으로는 좋아하는 사람에게 천리마 고르는 법을 알려주는 게 맞는 것 같다. 하지만 백락은 미워하는 사람에게 천리마 감정 법을 가르쳐줬다. 천리마를 발견하면 큰돈을 벌 수 있다. 소위 말해 대박이다. 그런데 천리마는 굉장히 드물다. 한 시대에 몇 마리 나올까 말까 한다. 운 좋게 천리마를 발견하면 대박이지만, 천리마를 발견하지 못하면 먹고살기 힘들다. 천리마를 알아보는 희귀한 재주를 가지면 그 재주를 갖고 다른 일을 하는 것은 눈에 안 찬다. 이 사람은 평생 천리마를 찾으려고 돌아다니기만 할 가능성이 크다. 고생은 고생대로 하면서 돈도 벌지 못한다. 싫어하는 사람에게 할 수 있는 고차원의 복수다.이렇듯 부자가 되는 건 천리마를 발굴하는 능력과 관련 있는 게 아니다. 약간 좋은 말을 찾아서 매번 조금씩 이익을 얻는 게 부자가 되는 방법이다. 어쩌다 한 번 생기는 대박보다 평소 반복적으로 얻는 작은 이익들이 부자의 길로 이끈다. 대박을 쫓는 건 망하는 길이다.30여 년 동안 출판사를 경영해온 출판인 김흥식 씨가 쓴 책 ‘출판사 하고 싶을 때 읽는 책’에는 베스트셀러를 펴낸 출판사들이 망하는 현실에 대해 얘기하는 부분이 나온다. 1000~1500부 팔리는 책을 꾸준히 발간하는 출판사는 망하지 않는다. 그런데 한 번에 몇십만 부가 팔리는 대형 베스트셀러를 펴낸 출판사가 오히려 문을 닫는다. 몇십만 부 수준의 베스트셀러를 발간하고 나면 출판사는 그야말로 돈방석에 앉는다. 문제는 이런 베스트셀러 출판사가 이후에도 계속 베스트셀러만 고집한다는 데 있다. 몇십만 부를 팔고 난 뒤에는 1000부, 1500부가 눈에 들어오지 않는다. 베스트셀러를 만들려고 미리 몇만 부를 인쇄하고 마케팅에도 적극 투자했는데, 그 책이 베스트셀러가 안 되면 출판사는 엄청난 손해를 본다. 이전에 베스트셀러로 번 돈을 모두 까먹고 결국 망하는 길로 들어선다. 오래 살아남아 돈을 버는 출판사는 대박을 낸 출판사가 아니라, 평타 내지 중타를 계속 치는 출판사다.주위 사람들이 대박이 날 주식을 추천해달라고 할 때마다 나는 이런 사례를 떠올린다. 대박 날 가능성이 있는 주식들이 있기는 하다. 그동안 계속 적자였다가 흑자로 전환되려 하는 회사는 크게 오를 가능성이 있다. 신약을 개발하는 바이오 회사가 신약 개발에 성공하면 주가가 몇 배 오를 수 있다. 또 지금은 아무도 쳐다보지 않지만 회사가 보유한 신기술이 갑자기 사회적으로 주목받으면 몇 배가 되기도 한다. 그러면 그런 회사들을 추천해줘야 하는 것일까.상대가 싫어하는 사람이라면 대박 가능성이 있는 주식들을 그냥 말해주면 될 것이다. 그러나 그런 경우가 아니라면 대박 주식을 얘기해선 안 된다. 대박은 나지 않지만 연 10%, 20% 오를 수 있는 주식들을 발견하는 법을 알려줘야 한다. 천리마 고르는 방법은 일반적인 말을 고르는 법을 완전히 익힌 다음에 배워야지, 보통 말을 고르는 방법도 모르면서 천리마 고르는 법만 알려고 해선 안 된다.나도 대박 날 가능성이 있는 주식을 찾을 때가 있었다. 그런데 신약을 개발하는 바이오 회사 중 실제 성공으로 이어진 사례는 거의 보지 못했다. 적자에서 흑자로 바뀔 것 같을 때 실제로 흑자 전환에 성공한 회사도 드물었다. 다시 적자가 심화하거나 흑자가 나더라도 얼마 안 가 다시 적자로 추락하는 기업이 대부분이었다. 대박을 바라보고 한 투자에서는 제대로 된 수익률을 올리지 못했다. 연 10~20% 수익률을 기대하고 산 주식들에서 장기적으로 수익이 났다. 그리고 그 정도 수익률을 기대하고 산 주식에서 가끔 예상치 못한 대박이 나왔다.투자 목적이 평생에 한 번 대박을 경험하는 거라면 대박 가능성이 있는 주식에만 매달려도 될 것이다. 하지만 돈을 버는 게 목적이라면 대박을 추구해선 안 된다. 돈은 천리마를 분간하는 데서 나오는 게 아니라, 보통 말 중에서 조금 좋은 말을 구분할 수 있는 능력에서 나온다. 그리고 주위에서 대박을 자신하며 주식이나 사업 아이템을 추천하는 사람은 조심하자. 대박 날 주식을 내게 소개해주는 건 내가 좋아서가 아니라 싫어서다. 천리마를 알아보는 법은 싫어하는 사람에게나 가르쳐주는 것이다.

