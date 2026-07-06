2차특검 “국정원, 계엄 적극 동조 정황 확인…안보 위해세력 명단 작성”

국가정보원이 12·3 비상계엄 과정에서 안보 위해세력 명단을 준비하는 등 적극 가담한 정황이 확인됐다고 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 6일 밝혔다.
김지미 특검보는 6일 경기 과천에 위치한 종합특검 사무실에서 브리핑을 열고 “국정원이 비상계엄에 적극 동조한 정황을 확인했다”며 이 같이 밝혔다. 김 특검보는 “(국정원의) 안보조사 담당 부서가 윤석열 전 대통령의 긴급명령 발령으로 대공 수사권을 행사할 수 있을지 긍정적으로 검토했다”며 “국정원장이나 정무직 등 구체적인 지시자를 파악하는 데 수사력을 집중하고 있다”고 밝혔다. 당시 국정원법 개정으로 국정원의 대공수사권은 폐지된 상황이었다.
김 특검보는 안보조사담당 부서가 계엄 당시 계엄사에 연락관이나 조사관 파견을 준비했고, 실제 당시 김남우 기획조정실장 산하 인사 담당 부서의 요청에 따라 연락관으로 파견할 중견 간부 두 명을 선발한 사실도 확인했다고 밝혔다. 종합특검은 김 전 기조실장을 내란부화수행 혐의로 입건한 상태다.
김 특검보는 이어 “조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장(대령)의 혐의를 입증할 만한 중요한 진술도 확보했다”면서 조 대령이 계엄 당시 ‘국회에 진입하라’는 취지로 지시했다는 진술을 확보했다고 말했다. 조 대령은 계엄 선포 직후 국회를 향해 출발하는 후속 부대에 “서강대교를 넘지 말라”고 지시한 사실이 알려져 ‘헌법 수호 장병’으로 훈장을 받았던 인물이다.
한편 종합특검은 심우정 전 검찰총장을 10일 불러 조사할 계획이다. 종합특검은 심 전 총장이 비상계엄이 선포되자 합동수사본부에 검사를 파견하는 방안을 검토했다고 보고 있다. 심 전 총장은 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹에 대한 수사를 무마하는 데 관여한 혐의도 받는다. 종합특검은 7일에는 이원모 전 대통령실 인사비서관도 불러 조사한다. 종합특검은 검찰이 2024년 7월 김 여사를 검찰청 청사가 아닌 ‘제3의 장소’에서 조사한 특혜 제공 과정에 이 전 비서관이 관여했다고 의심하고 있다.
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