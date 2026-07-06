지인 성폭행 뒤 오토바이로 도주한 중국인…11일만에 체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 6일 16시 09분

글자크기 설정

경찰청 로고. 뉴시스
경찰청 로고. 뉴시스
지인 여성을 성폭행한 뒤 오토바이를 타고 달아난 중국인 남성이 경찰에 붙잡혀 구속됐다.

6일 서울 금천경찰서는 특수강간 혐의로 40대 중국인 남성을 3일 구속했다고 밝혔다.이 남성은 지난달 21일 서울 금천구에서 지인 관계인 여성을 성폭행한 뒤 오토바이를 타고 달아난 혐의를 받는다. 경찰은 신고를 접수하고 추적에 나선 끝에 사건 발생 11일 만인 이달 2일 오전 2시경 서울 관악구 모처에서 남성을 검거한 것으로 알려졌다.

검거 직후 구속영장을 신청한 경찰은 이튿날인 3일 남성에 대한 구속영장을 발부받았다. 경찰은 이르면 7일 남성을 검찰에 송치할 예정이다.

#중국인#성폭행#오토바이#서울 금천구#특수강간#금천경찰서
송유근 기자 big@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스