서울서 앱 몰라도 전화로 택시 호출…“120에 위치·목적지 말하면 배차”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 6일 16시 02분

글자크기 설정

서울역 택시정류장. 뉴스1
서울역 택시정류장. 뉴스1
서울에서 스마트폰 택시 호출 앱 사용이 익숙하지 않은 시민도 전화 한 통으로 택시를 부를 수 있게 됐다.

서울시는 6일부터 ‘동행 온다 콜택시’를 다산콜센터 번호인 ‘02-120’으로도 호출할 수 있다고 밝혔다. 이용자가 전화로 현재 위치와 목적지를 말하면 주변 택시를 연결해 주며 별도의 호출료는 없다. 서비스는 매일 오전 9시부터 오후 10시까지 운영된다.

이 서비스는 고령층 등 모바일 앱 사용이 어려운 시민의 이동을 돕기 위해 지난해 7월 도입됐다. 연령 제한 없이 누구나 이용할 수 있다. 서울 택시 약 7만 대 가운데 3만8000여 대가 ‘온다택시’에 가입해 있으며, 누적 이용 건수는 4만4000건을 넘어섰다.

기존에는 전용 번호인 ‘1855-0120’으로만 호출할 수 있었지만, 서울시는 고령층이 번호를 기억하거나 저장하기 어렵다는 점을 고려해 다산콜센터로 접수 창구를 확대했다.

서울시는 복지관과 병원 등 고령층 이용이 많은 시설을 중심으로 서비스 이용 방법을 안내할 계획이다. 오세훈 서울시장은 이날 서대문노인종합복지관에서 직접 택시 호출을 시연하며 “이동과 건강, 여가, 사회적 관계를 아우르는 생활밀착형 정책을 강화하겠다”고 말했다.
#스마트폰#동행 온다 콜택시#택시 호출#다산콜센터#서울시#온다택시#생활밀착형 정책#고령층#이동 지원#호출 서비스
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스