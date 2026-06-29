종합특검, ‘尹체포 방해’ 김기현·권영진·윤상현 입건

윤석열 전 대통령이 대통령경호처를 동원해 자신에 대한 수사기관의 체포를 방해한 혐의와 관련해 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 국민의힘 나경원 의원 외에 같은 당 김기현, 권영진, 윤상현 의원을 추가로 입건하고 특검에 나와 조사받으라고 통보했다.
29일 권영빈 특검보는 “2025년 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행 당시 관련 채증 영상을 분석하고 추가 수사를 통해 체포영장 집행을 방해한 국회의원이 있음을 확인했다”며 “방해 행위가 확인된 국민의힘 의원 중 인터뷰 등 통해 영장 집행 부당성을 주장한 의원들을 추가 입건했다”고 설명했다. 특검은 이들에 대해 특수공무집행방해 혐의를 적용해 입건하고, 24일 출석요구서를 보내며 30일까지 대면조사나 서면조사에 응하라고 요구했다.
윤 전 대통령 체포영장 집행 당시 몸싸움 등이 있었느냐는 질문에 대해 권 특검보는 “옷이 찢어졌다는 진술은 있었는데 물리적 충돌까지는 없었던 것으로 보인다”면서도 “지금까지 나온 집회 시위 영장 집행과 관련해 스크럼을 짜거나 출입을 방해하는 행위들이 공무집행방해죄로 인정된 사례가 있어 공무집행 방해 행위가 있다고 본다”고 설명했다.
앞서 나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들은 고위공직자범죄수사처(공수처)가 지난해 1월 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 시도할 당시 서울 용산구 한남동 대통령 관저 앞에 모여서 이를 규탄하는 집회를 벌였다가 체포방해에 가담한 혐의 등으로 고발당했다.
권 특검보는 “국회의원들의 강제 소환까지는 염두에 두고 있지 않기 때문에 자발적인 출석이나 서면 답변서를 기다리고 있다”고 덧붙였다. 앞서 특검은 나 의원을 피의자로 입건하고 19일 조사에 응하라고 통보했지만, 나 의원은 서면으로 답변을 제출하겠다는 입장을 밝혔다. 현재 나 의원 외에 서면 질의서를 보내거나 출석 의사를 밝힌 이들은 없는 것으로 파악됐다.
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