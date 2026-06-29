李 “용인·평택 반도체 이미 한계…호남은 용지·용수 풍부”

靑서 ‘3대 메가 프로젝트’ 국민 보고회
“세계 경제지형 흔들려 속도전만이 살길
반도체·피지컬AI·AI데이터센터로 대도약
기업 이윤과 균형발전 균형 맞추는게 중요
기업이 손해 안 보게 정부 역량 투여할 것”
이재명 대통령은 “반도체, 피지컬AI, 인공지능 데이터 센터가 대도약을 위한 삼각축”이라며 삼성전자와 SK그룹 등이 참여하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’를 29일 발표했다. 이 대통령은 경기 용인·평택 등 기존 산업단지는 반도체 공장용지와 필요한 용수가 한계에 다다르고 있다며 이를 확보할 수 있는 곳으로 ‘호남’을 꼽았다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 “어떤 나라보다 빠른 속도로 인공지능의 핵심 요소를 확보해야 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “지금은 전 세계의 경제 지형에 판이 흔들리는 그야말로 승부의 시간”이라며 “오직 속도전만이 살길”이라고 강조했다. 그는 “반도체, 피지컬AI, 인공지능 데이터 센터가 대도약을 위한 삼각축”이라며 “이를 하나로 묶어서 속도감 있게 한국형 인공지능 생태계를 구축하는 일에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰서 현재 진행 중인 생산 거점들을 빠르게 완성해야 한다”며 “서남권 등의 대규모 신규 투자를 통해 압도적 공급 역량을 미리 확보해 나가야 한다”고 말했다. 이어 “기존의 용인·평택을 중심으로 한 사이트는 이미 한계에 다다르고 있다”며 “특히 전력 용수 등이 한계에 다다르고 있는데 지금 계획된 사이트들, 팹(공장)을 신속하게 완료하고 속도를 매우 앞당겨서 이뤄내게 되지 않을까 싶다”고 했다. 그러면서 “용수, 전력 그 다음에 값싸고 안정된 용지 그리고 인프라 등이 구축된 새로운 사이트를 확보하게 개발해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 지역에 대한 전략적 접근과 활용을 강조했다. 그는 “우리나라는 산업화 시기에 자원이 부족했기 때문에 불가피하게 수도권 집중 정책을 취했는데 성장을 하는 데 매우 유용했지만 지금은 비효율이 심화되면서 수도권은 폭발 직전”이라며 “또 지방은 소멸 직전의 위기를 겪고 있다. 이제 바꿔야 한다”고 했다.
이 대통령은 “호남 지역이 장기간 개발에서 소외되면서 오히려 이게 기회 요인이 된 측면이 있다”며 “용수도 풍부하고 특히 신재생 에너지가 풍부한 곳이 바로 서남 해안 일대다. 그래서 이 전력과 용수가 풍부한 그리고 값싼 용지가 풍부한 지역을 새로운 사이트로 개발해야 한다”고 했다. 이어 “우리 기업들이 3대 메가 프로젝트의 거점으로 지역을 선택한 이유도 바로 이 때문”이라고 설명했다.
이 대통령은 “기업은 성장과 이윤이 중요하고 국가 입장에서는 균형 발전이 매우 중요하다. 이 양자를 균형을 맞추는 일이 중요하다”며 “정부의 지원을 통해서 인프라를 구축하고 또 세제 지원이나 기타 가능한 모든 지원들을 통해 기업들이 이쪽 지역에 유리하다고 판단할 수 있게 하는 게 정부가 해야할 일”이라고 말했다. 이어 “기업들이 손해 보지 않고 더 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 대대적으로 투여하는 일이 바로 정부가 할 일”이라고도 했다.
이 대통령은 “대규모 산업 벨트를 만들어내기 위해서는 엄청난 규모의 인프라 구축 지원이 필요하다”며 “이게 정부만으로는 하기가 어려워서 지방 정부의 매칭이 필요한데 다행히 광주전남 지역은 통합에 따른 지원금을 적게는 5조 원에서 많게는 20조 원 전체를 투자할 수도 있겠다는 입장”이라고 전했다. 이와 함께 이번 프로젝트를 직접 챙기겠다는 뜻을 전했다. 이 대통령은 “청와대 안에 이 사업에 대한 직접 직할 담당관을 두고, 이 3대 메가 프로젝트를 제가 직접 챙기고 신속하게 집행하도록 하겠다”고 했다.
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