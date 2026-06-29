이재용 “새 반도체 단지는 광주…HBM은 천안·온양, 로봇은 구미”

“반도체 폭발적 수요에 대응 속도전 요구
인프라 인센티브 기대되는 광주가 후보지
HBM은 기존 후공정과 함께 충청에 집중
세계 최대 바이오 단지로 송도 키울 것”
이재용 삼성전자 회장이 새로운 반도체 단지 후보지로 광주를 계획하고 있다고 29일 밝혔다. 또 고대역폭메모리(HBM)는 충청권, 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하는 등 삼성의 미래 사업 투자 거점을 전국 각 지역으로 분산할 뜻을 밝혔다. 투자 규모는 총 2655조 원이다.
이 회장은 29일 청와대에서 진행된 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 “AI(인공지능)로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 변화하고 있어 반도체 기업들의 적극적 투자에도 폭발적 수요에 대응하기에는 부족하다는 것이 시장의 시각”이라며 “이에 따라 (경기) 기흥과 화성, 평택에 이어 용인국가산단의 투자 일정이 많이 빨라졌고, 저희가 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다. 대통령 말씀대로 속도전”이라고 강조했다. 삼성전자는 용인, 평택 반도체 클러스터 등에 2030조 원을 투자할 계획이다.
글로벌 최첨단 반도체 클러스터와 AI 데이터센터, 미래 에너지 등을 육성하기 위해 호남에는 총 425조 원을 투자하기로 했다. 이 회장은 “여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다”고 말했다. 삼성전자는 광주사업장에 스마트가전을 위한 디지털 트윈 기반의 혁신 허브 공장을 구축하고, AI 데이터센터에 필요한 히트펌프∙공조기 등 생산 시설도 갖출 예정이다. 또 호남의 무탄소 미래 에너지 확보를 위해 집중 투자할 계획도 밝혔다.
충청권엔 총 140조 원을 투자한다. 이 회장은 “AI 모델의 학습과 추론에 없어서는 안 될 HBM은 반도체 칩을 적층하는 최첨단 기술이 필요하고 메인 팹(Fab·공장) 수준의 공정을 요구하는 것으로 HBM은 기존의 반도체 후공정 패키지와 함께 천안, 온양 등 충청권에 집중하겠다”고 말했다. 투자 규모는 56조 원이다. 이와 함께 삼성디스플레이는 아산에 67조 원을 들여 폴더블 등 차세대 스마트폰용 디스플레이와 초고해상도 마이크로 디스플레이 생산 기지를 건설할 계획이다.
삼성전자는 영남권에 총 60조 원을 투자한다. 이 회장은 “로봇 수요는 공장 등 산업 현장뿐만 아니라 가정과 식당, 병원, 요양시설 등 사회 곳곳에서 크게 늘어날 전망”이라며 “삼성그룹 내부용 AI 데이터센터와 함께 저희의 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠다”고 밝혔다. 배터리 투자는 울산을 중심으로 진행된다. 이 회장은 “삼성SDI가 하고 있는 차세대 전기차 배터리 그리고 신재생에너지의 필수품인 에너지저장시스템(ESS)에 들어가는 배터리는 경남 울산을 중심으로 투자하겠다”고 말했다. 차세대 조선 사업은 경남 거제에 계속 투자해 나가겠다는 뜻도 밝혔다.
반도체 패키지 기판은 부산 공장을 중심으로 투자를 확대할 계획이다. 이 회장은 “삼성전기가 하고 있는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 최첨단 패키지 기판, 보통 저희들은 서브 스트레이트라고 부르는데 AI 서버뿐만 아니라 일반 서버, 컴퓨터, 전기 자동차에도 꼭 필요한 것으로 이 제품은 부산 공장을 중심으로 더 확대해나가겠다”고 했다. 거제에는 삼성중공업이 최첨단 고부가가치선 건조 거점을 조성할 계획이라고도 덧붙였다.
삼성의 전략 사업으로 꼽히는 바이오는 인천 송도에 집중 투자할 계획이다. 이 회장은 “(송도를) 세계 최대의 바이오 단지로 키우겠다”고 밝혔다.
이 회장은 “기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대통령께서 말씀하시는 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다”며 “항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심, 품질 중시 그리고 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진해 글로벌 경쟁에서 아까 대통령께서 하신 말씀인 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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