李, 오늘 ‘3대 메가프로젝트’ 보고회…이재용·최태원도 참석

이재명 대통령이 29일 반도체와 인공지능(AI) 산업 육성을 위한 대규모 투자와 지원 방안을 논의한다.
이 대통령은 이날 청와대에서 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 주재한다. 이번 보고회는 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 등 3대 분야의 민간 투자 계획과 정부 지원 전략을 국민에게 보고하고, 성과를 내기 위한 방안을 함께 논의하기 위해 마련됐다.
보고회는 이 대통령 모두발언을 시작으로 3대 메가프로젝트 △정책 발표 △기업 투자 계획 발표 △자유토론 순으로 진행된다.
김정관 산업통상부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트 계획을 발표한다. 이어 김성환 기후에너지환경부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 이를 뒷받침할 전력·용수 공급 방안과 거점도시 조성 방안을 내놓는다.
이어 삼성전자 이재용 회장과 SK그룹 최태원 회장이 참석해 그룹 차원의 지방 투자 계획을 발표할 예정이다. 이후 모든 참석자들이 참여하는 토론이 진행될 방침이다.
이날 행사에는 삼성전자, SK, LG전자, 퓨리오사, 로보티즈, HD현대로보틱스, GS, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사 등 3대 메가프로젝트 관련 주요 기업과 전문가, 유관기관 관계자들이 참석한다.
정부와 청와대에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장 등 총 100여 명이 참석한다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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