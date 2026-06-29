우재준·김민수 공개석상 충돌…“張대표 사퇴” “본인이나 사퇴”

국힘 최고위서 장동혁 거취 놓고 파열음
우재준 “이제 총선 준비할 지도부 세워야”
김민수 “당대표 모욕 말고 한 일이 뭐냐”
국민의힘이 29일 장동혁 대표의 거취로 둘러싼 문제를 두고 또다시 정면충돌했다. 친한(친한동훈)계 우재준 청년 최고위원이 장 대표 사퇴를 요구하자, 장 대표의 최측근인 김민수 최고위원은 “공개석상에서 할 얘기, 안 할 얘기 구분을 하라”며 “본인들이나 사퇴하시라”고 맞받았다.
우 최고위원은 이날 오전 당 최고위원회의에서 “저는 우리 지도부가 탄핵 이후 들어온 보궐선거 의미가 강한 지도부라고 해석하고 있다”며 “그렇기 때문에 원래는 (이전 지도부의) 잔여 임기를 채우는 게 맞고 그렇다면 본디 역할은 이번 지방선거까지여야 한다”고 말했다. 이어 “다만 그럼에도 비상대책위원회가 중간에 있으면서 이런 부분에 잔여 임기가 아닌 2년의 임기를 보장받게 되는데 이는 당헌당규상 조금 개정이 필요한 부분이 아닌가라는 생각이 든다”고 했다.
우 최고위원은 더불어민주당 8·17 전당대회를 언급하며 “우리도 총선 준비를 할 지도부를 이제 세워나가야 된다”며 “내부 불만에 대해서 너무 무시만 할 게 아니라 전당대회를 통해서 평가하고 그 지도부에 대해서 권위를 인정하고 앞으로 총선 준비를 해나가야 한다”고 강조했다. 다만 “(투표 용지 부족과 관련한) 선거관리위원회 사태가 지나고 전당대회를 하자. 그때 지도부의 거취에 대해서 논의하자고 저는 이야기했다”며 “지도부는 여기에 대해 답을 해줘야 된다”고 요구했다.
우 최고위원은 “그럼에도 돌아온 답변은 ‘기강을 세우겠다’ ‘징계를 하겠다’ ‘넌 얼마나 싸웠느냐’ ‘비판할 자격이 있냐’ 이런 답변이 돌아왔다”며 “(하지만) 저는 자격이 있다고 생각한다. 왜냐하면 저는 당내 우리 지도부에서 가장 화합을 위해서 노력한 사람이라고 자부하기 때문”이라고 했다.
우 최고위원 발언 후 김민수 최고위원은 추가 발언을 통해 “당원들이 뽑은 당 대표를 공개 모욕하는 것 빼고 한 일이 특별히 기억나지 않는다”며 “청년 최고위원 자리는 본인과 다른 생각을 가진 당원들을 설득하는 자리가 아니라 청년 당원들이 무슨 생각을 하는지 들어야 하는 자리 아니냐”고 따져물었다. 이어 “공개석상에서 할 얘기, 안 할 얘기 구분하라고 지금 몇 번을 얘기하느냐”며 “본인들 그렇게 책임감 강하다고 사퇴, 사퇴 얘기했으면 사퇴하시라”고 목소리를 높였다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 최고위가 끝난 후 기자들과 만나 “당 대표께서 일각에서 나오는 사퇴 요구에 대해서는 분명히 선을 그었다”며 “무분별하고 산발적 사퇴요구는 당의 단합보다 갈등과 당권경쟁으로 비출 수 있다는 것을 우려한 것으로 이해했다”고 말했다. 이어 “(정점식) 원내대표도 이 자리(최고위)가 특정인을 공격하는 그런 용도로 활용되는 것에 대한 비판적인 언급 있었다”며 “일부 최고위원은 최고위가 당의 단합보다 갈등과 분열로 비춰질 수 있다는 강한 목소리를 냈다”고 했다.
앞서 장 대표는 자신에 대한 사퇴론을 해당 행위로 규정했다. 이에 장 대표 사퇴를 지속적으로 요구해 온 대안과 미래 소속 의원들과 친한계 의원에 대한 징계 가능성이 거론됐었다. 하지만 박 수석대변인은 “당 대표를 공격했다는 이유만으로 징계 대상이 되지는 않는다”며 “특정인을 대상으로 한 당헌당규 위반사항 없음에도 징계를 하겠다고 생각하는 잘못된 시각에 대해서는 분명히 아니라는 점을 말씀하셨다”고 했다.
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