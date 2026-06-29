정부 “서남권 반도체팹 800조, 충청권 패키징, 동남권 소부장”

김정관 산업장관 반도체 투자계획 발표
“서남권에 4기 메모리팹 신속히 구축
용인 클러스터 공기 최대 12년 단축할 것”
민관이 반도체 제2 생산거점 구축을 위해 서남권에 800조 원을 투입해 반도체 팹(Fab) 4기를 구축한다. 이밖에 충청권은 반도체 패키징, 동남 대구·경북 등은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 거점으로 육성한다.
29일 정부는 관계부처 합동으로 청와대 영빈관에서 반도체, 피지컬 인공지능(AI), 데이터센터 등 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 개최했다.
김정관 산업통상부 장관은 “대한민국 대도약을 이루기 위해 우리가 걸어야 할 승부처가 첫째는 지방, 둘째는 AI 산업 혁명, 마지막 승부처는 혁신 생태계”라며 “3대 메가프로젝트 중심으로 첫 번째 승부처인 지방과 연계하고 세 번째 승부처인 AI 산업 생태계를 구축할 때 대한민국의 대도약과 성장의 반전을 만들어낼 수 있다고 확신한다”고 말했다.
김 장관은 “글로벌 메모리 시장은 향후 5년 내 4배 이상으로 폭발적으로 성장할 전망”이라며 “메모리를 구하기 어려운 이른바 ‘AI 병목 현상’이 AI 발전 속도를 좌우할 것”이라고 했다. 그러면서 “주요 경쟁국들은 미래 시장 선점을 위해 대규모 팹 선점에 가속도를 내고 있다”며 “하지만 현재 우리의 팹 건설 속도로는 D램 점유율이 61%에서 50%로 더 하락할 것으로 예상된다”고 했다. 이를 위해 김 장관은 속도전, 거점전, 선도전에서 승리해야 하고 이를 뒷받침 하기 위한 국가의 총력 지원이 필요하다고 밝혔다.
민관은 수도권과 서남권에 생산거점을 구축하고 충청권에는 패키징 거점, 동남 대경권에는 반도체 소부장 거점을 조성한다. 김 장관은 “서남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성하고 총 800조 원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축할 것”이라며 “인허가부터 건축 기간을 획기적으로 단축해 생산 능력을 신속히 확충해 메모리 반도체의 압도적인 시장 지배력과 초격차를 유지해나가겠다”고 했다.
민관은 또 현재 조성 중인 용인 반도체 클러스터의 조기 구축을 위해 공기를 최대 12년 단축한다. 김 장관은 “민관이 합심해 수도권 반도체 생산 능력을 5년 내 2배로 확대할 것”이라며 “이를 위한 전력, 용수 등 핵심 인프라를 앞당겨 조기 가동되도록 할 것”이라고 했다.
로봇 등으로 대변되는 피지컬 AI 분야에서는 양산 체계 구축을 최우선 과제로 삼았다. 특히 정부가 초기 시장 안착을 위해 교육, 국방, 재난 대응 등 분야에서 선제적으로 구매할 방침이다. 김 장관은 “현재 1% 수준인 글로벌 휴머노이드 로봇 점유율을 앞으로 20%까지 끌어 올리겠다”고 했다.
AI 산업 기반의 핵심인 데이터 센터 구축을 위해 민관은 8.4GW(기가와트)에 해당하는 약 550조 원 규모의 AI 데이터 센터에 투자한다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “2035년까지 10GW의 AI 데이터센터를 추가로 지어서 총 18.4GW, 1000조 원이 넘는 투자를 대한민국에서 추진하도록 할 것”이라고 했다.
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