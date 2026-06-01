[단독]계엄때 “서강대교 넘지말라” 했던 대령도 내란수사

2차 종합특검(특별검사 권창영)이 2024년 12월 3일 비상계엄 당일 국회 봉쇄 등에 가담한 혐의로 조성현 전 육군수도방위사령부 제1경비단장(대령)을 피의자로 입건해 수사 중인 것으로 확인됐다. 조 대령은 계엄 선포 직후 국회를 향해 출발하는 후속 부대에 “서강대교를 넘지 말라”고 지시한 사실이 알려져 ‘헌법 수호 장병’으로 훈장을 받았던 인물이다.
특검은 최근 조 대령을 내란 중요임무 종사 혐의로 입건해 수사 중인 것으로 26일 파악됐다. 특검 등에 따르면 조 대령은 이진우 전 수도방위사령관의 국회 출동 지시를 휘하 제2특임대대와 제35특임대대에 하달한 것으로 파악됐다. 조 대령은 “의원들을 끌어내라”는 이 전 사령관 지시에 따라 계엄 당일 서강대교에서 대기 중이던 부대에 “총기와 공포탄은 차량에 두고 진압봉을 챙겨 투입하라. 임무는 국회 내부 인원을 끌어내는 것”이라 한 것으로 조사됐다. 조 대령은 이튿날 오전 1시경 다시 “시민과 부하들이 다칠 수 있다”며 “서강대교서 대기하라”고 지시했다.
특검은 조 대령이 비록 국회로 출동하는 후속 부대에 여의도로 진입하지 말라고 지시한 사실이 있더라도, 그가 국회의원을 끌어내라는 지시에 따른 것만으로도 내란 혐의가 성립한다고 보고 있다. 특검은 다음 달 초 조 대령을 조사한다는 방침이다.
조 대령은 지난해 2월 헌법재판소에서 “임무를 부여받은 뒤 전화로 재검토해 달라고 말씀드렸다”며 “임무 목적이 불분명하다고 생각했고, 후속 부대는 오지 않는 게 좋겠다고 판단했다”고 밝혔다. 지난해 9월 국방부는 조 대령에게 보국훈장 삼일장을 수여했고, 이재명 대통령도 올 3월 국방부 지휘통제실을 직접 찾아 조 대령을 격려했다.
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