[고양이 눈]오늘의 동행

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우산, 양산, 지팡이, 부채… 이 집 어르신의 외출 필수품이 현관 앞 한자리에 모여 있네요. 그날그날 가장 필요한 친구가 함께 길을 나서겠지요.

―경기 파주시 탄현면 축현리에서

#우산#양산#지팡이#외출 필수품
신원건 기자 laputa@donga.com
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