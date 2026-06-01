軍, 게임체인저 자폭드론 ‘K루카스’ 등 2만대 전력화 나선다

이란전 실전 투입 美루카스 본딴, 대당 5000만원 드론 조기 개발
“드론을 제2의 개인화기처럼 운용”
드론작전사, 국방드론본부로 개편
국방부가 중동 전쟁에서 ‘게임체인저’로 떠오른 장거리 자폭 드론을 개발해 조기 전력화하기로 했다. ‘평양 무인기 사건’으로 해체 위기를 겪었던 드론작전사령부는 국방부 산하 국방드론본부로 개편된다.
안규백 국방부 장관은 26일 서울 국방부에서 이 같은 내용을 담은 ‘국방 드론·대드론 발전 정책’을 발표했다. 안 장관은 “국방부는 드론 및 대드론 전력을 신속하게 확충하는 일환으로 최근 전쟁 양상에 대비해 전략적으로 활용할 수 있는 한국형 장거리 자폭 무인기, ‘K루카스(LUCAS)’를 신속히 전력화할 것”이라고 말했다.
‘루카스’는 폭탄을 탑재하고 최대 800km 거리를 날아가 표적을 타격하는 미군 군용 장거리 자폭 드론이다. 대당 가격은 5000만 원 안팎으로 알려졌다. 올해 1월 초 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 처음 실전 사용됐다. 올 2월 중동 전쟁에서는 이란 혁명수비대의 방공망 레이더와 미사일 기지를 폭격하는 등 본격적인 실전 운용에 돌입한 바 있다.
군 당국은 국방과학연구소(ADD)가 ‘K루카스’를 개발해 2029년 전력화한다는 방침이다. 이에 앞서 올해 말에는 시험비행에 돌입하고 내년 1월부터는 시제기 활용 시범 운용에 착수한다는 내부 방침을 세운 것으로 전해졌다. 전력화 초기 대당 가격은 5000만 원을 상회할 것으로 관측된다. 다만 ‘K루카스’ 대량 생산에 들어가면 5000만 원을 크게 밑돌 것이란 관측도 나온다.
자폭 드론은 중동 전쟁은 물론이고 우크라이나 전쟁에서도 가성비 무기로 맹활약을 펼쳤다. 우크라이나군이 사용한 3000만∼4000만 원 수준의 폴란드제 자폭 드론 ‘워메이트’가 수백억 원에 달하는 러시아 방공 시스템이나 전차 등 고가 대형 무기를 파괴해 화제가 된 것. 군 당국은 자폭 드론이 각광 받자 2024년 말 워메이트 200대가량을 체계 운용 비용을 포함해 총 150억 원 안팎에 들여와 실전 배치했다.
국방부는 K루카스에 앞서 2028년을 전후해 소형 중거리 자폭 드론도 국산 개발해 실전 배치할 방침이다. 국방부는 근거리 정찰 드론, 소형 자폭 드론의 전력화를 2028년부터 본격화해 2030년까지 최소 2만 대 이상 확보한다는 계획도 밝혔다. 안 장관은 “북한 역시 다양한 무인기 전력을 지속적으로 발전시키고 있으며 우리 군의 군사 시설뿐 아니라 국가 중요 시설 및 민간 시설에 대한 위협도 증가하고 있다”며 “앞으로 모든 장병이 드론을 제2의 개인화기처럼 운용할 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.
한편 국방부는 12·3 비상계엄 전 계엄 선포 조건을 형성하기 위해 평양에 무인기를 날렸다는 의혹을 산 드론작전사령부를 국방부 산하 국방드론본부로 개편하기로 했다. 윤석열 정부 당시인 2023년 창설됐던 드론사의 작전 수행 기능을 육해공군 등 각 군으로 넘기는 한편 국방드론본부는 자폭 드론 등의 신속한 전력 획득을 위한 정책 집행 기구로 운용한다는 방침이다. 국방부 관계자는 “드론작전사령부의 임무와 기능을 본래 역할에 맞게 진화적으로 개편하는 것”이라고 말했다.
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