[고양이 눈]배려의 문

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벽은 없지만 노크는 해주세요. 인기척도 없이 들어오면 녹찻잎들이 당황할 수 있어요. 차밭에도 나름의 사생활이 있답니다.

―일본 시즈오카현에서

#차밭#녹찻잎#일본#시즈오카현
양회성 기자 yohan@donga.com
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