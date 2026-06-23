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고양이 눈
[고양이 눈]평정심이란
동아일보
입력
2026-06-23 23:00
2026년 6월 23일 23시 00분
송은석 기자
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비를 막아주려던 우산이 바람 앞에선 속수무책입니다. 비록 우산은 뒤집혔지만 주인은 아무 일 없는 듯 걸어가네요. 당황한 건 우산뿐인 듯합니다.
―서울 중구 농업박물관 앞에서
고양이 눈
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송은석 기자 silverstone@donga.com
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