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사회
만취 미국인, 평택서 주한미군 2명 폭행…“무시하고 욕설”
동아일보
업데이트
2026-06-23 17:36
2026년 6월 23일 17시 36분
입력
2026-06-23 17:29
2026년 6월 23일 17시 29분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
평택 거리에서 술에 취한 채 주한미군 2명을 폭행한 혐의를 받는 30대 미국인이 붙잡혔다.
경기 평택경찰서는 23일 미군 2명을 때린 혐의(폭행)로 미국 국적의 30대 남성을 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
이 남성은 21일 오전 6시경 경기 평택시 신장동의 길거리에서 만취 상태로 주한미군 소속 20대 남성 2명을 각각 주먹으로 폭행한 혐의를 받는다.
신고를 받고 출동한 경찰은 남성을 현행범으로 체포했다.
남성은 경찰 조사 과정에서 “피해자들이 자신을 무시하고 욕설을 해 화가 나 범행을 했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
피해자들은 남성과 사전에 알지 못하는 사이인 것으로 알려졌다.
이 남성은 미국 국적을 유지한 채 오랜 기간 한국에서 거주해온 것으로 전해졌다.
경찰은 피의자와 피해자들을 상대로 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
#주한미군
#폭행
#미국 국적 30대
#남성
#한국 거주
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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