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고양이 눈
[고양이 눈]장인의 손길
동아일보
업데이트
2026-06-22 23:15
2026년 6월 22일 23시 15분
입력
2026-06-22 23:00
2026년 6월 22일 23시 00분
전영한 기자
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길가에 작은 대장간이 문을 열었습니다. 숫돌 위를 오가는 정성스러운 손길 몇 번에 무뎌진 칼이 새 날을 얻습니다. 오래 썼다고 수명을 다한 것은 아닙니다.
―부산 해운대구 반여동에서
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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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