[고양이 눈]장인의 손길

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 23시 00분

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길가에 작은 대장간이 문을 열었습니다. 숫돌 위를 오가는 정성스러운 손길 몇 번에 무뎌진 칼이 새 날을 얻습니다. 오래 썼다고 수명을 다한 것은 아닙니다.

―부산 해운대구 반여동에서

#고양이 눈#장인#대장간
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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